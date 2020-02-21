Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала и Айракты – Шоманай

«Экзотические птицы»



Театр

Спектакль «Қошқар мен Теке»

Спектакль «Он, она, окно, покойник»

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»

Кулинарный мастер-класс от «Сказки»

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»

Для любителей кино



«Соник в кино»

«Зов предков»

«Гудбай, мой бай 2»

«Западня для дьявола»



«Пушистые мошенники»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 22 февраля. Продолжительность поездки - 8 часов. Стоимость: 5 500 тенге взрослый и 5000 - детский. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 22 февраля. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 22 февраля, пройдёт показ спектакля «Туган кун». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 23 февраля, пройдёт показ спектакля «Ант». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Семейный центр «Апельсинка» 22 и 23 февраля приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-класс по лепке пройдет 23 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 22 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход - платный.Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 23 февраля в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению сосисок в тесте! Запись по телефону: 8 702 593 0000. Мастер-класс платный.В семейном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.Семейные проблемы никогда не заканчиваются, ведь брак - это долгий разговор, прерываемый спорами. Айжан хочет второго ребёнка, но Ермек боится, что будет не в состоянии обеспечить пополнение. Бахыт и Айбын - родители троих прекрасных девочек, но отец не теряет надежды обрести сына. Вага и Наташа решили переехать в Америку, однако Вага не хочет оставлять друзей и близких. И только у Тимура и Сабины идеальные семейные отношения, но... только на первый взгляд. Смогут ли они решить свои семейные проблемы или женам вновь придется сказать – «Гудбай, мой бай»?Филипп оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте хотят похитить бриллиант у короля медведей Бантура.Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков Лупо и Рысь пытаются им помешать и забрать камень себе.