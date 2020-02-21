Как провести ближайшие выходные в Актау

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Экскурсии
Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала и Айракты – Шоманай
Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала и Айракты – Шоманай
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 22 февраля. Продолжительность поездки - 8 часов. Стоимость: 5 500 тенге взрослый и 5000 - детский. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
«Экзотические птицы»
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 22 февраля. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Театр
Спектакль «Қошқар мен Теке»
В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 22 февраля, пройдёт показ спектакля «Туган кун». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.
Спектакль «Он, она, окно, покойник»
В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 23 февраля, пройдёт показ спектакля «Ант». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.
Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» 22 и 23 февраля приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс по лепке
Мастер-класс по лепке пройдет 23 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.
Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»
Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 22 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход - платный.
Кулинарный мастер-класс от «Сказки»
Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 23 февраля в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению сосисок в тесте! Запись по телефону: 8 702 593 0000. Мастер-класс платный.
Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»
В семейном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Соник в кино»
Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
«Зов предков»
История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.
«Гудбай, мой бай 2»
Семейные проблемы никогда не заканчиваются, ведь брак - это долгий разговор, прерываемый спорами. Айжан хочет второго ребёнка, но Ермек боится, что будет не в состоянии обеспечить пополнение. Бахыт и Айбын - родители троих прекрасных девочек, но отец не теряет надежды обрести сына. Вага и Наташа решили переехать в Америку, однако Вага не хочет оставлять друзей и близких. И только у Тимура и Сабины идеальные семейные отношения, но... только на первый взгляд. Смогут ли они решить свои семейные проблемы или женам вновь придется сказать – «Гудбай, мой бай»?
«Западня для дьявола»
Филипп оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.
«Пушистые мошенники»
Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте хотят похитить бриллиант у короля медведей Бантура.
Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков Лупо и Рысь пытаются им помешать и забрать камень себе.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11, Лиана
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