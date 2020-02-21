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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 386

Руководство аэропорта Актау опровергло информацию о продаже воздушной гавани российскому холдингу

Информацию о продаже аэропорта Актау российскому холдингу «Аэропорты регионов» опровергли председатель правления АО «Международный аэропорт Актау» Киледжи Селчук и финансовый директор Ержан Сарсенбаев.

Фото из архива
В АО «Международный аэропорт Актау» опровергли информацию, которая распространилась 20 февраля 2020 года в СМИ о том, что российский холдинг «Аэропорты регионов» желает выкупить у турецких инвесторов аэропорт Актау.

- На основании договора доверительного управления государственный пакет акций АО «Международный аэропорт Актау» 28 декабря 2007 года был передан акиматом Мангистауской области в управление ТОО «ATM Grup Uluslararası Havalimanı Yapım Yatırım ve Işletme limited» на 28 лет, который, в свою очередь, может быть продлен, - прокомментировали руководители аэропорта Актау.

В аэропорту также отметили, что на сегодняшний день со стороны учредителей и акимата области не было намерений о прекращении действия договора.

- Аэропорт Актау работает в обычном режиме без каких-либо изменений в плане управления, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, ранее сообщалось, что российский холдинг желает выкупить у турецких инвесторов аэропорт Актау.



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Комментарии ( 1 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 18:57
а разница то какая? все равно не нам принадлежит аэропорт...а турецким инвесторам
 
 

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