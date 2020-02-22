С начала года в Мангистау зарегистрировано два новых случая ВИЧ-инфекции

Здание областного центра СПИД. Фото автора

ВИЧ-инфекция выявлена в Актау среди мужчин 33 лет. Установлен половой путь передачи.



Всего в Мангистауской области зарегистрировано 368 случаев ВИЧ-инфекции. Среди граждан РК - 279, среди иностранцев - 87, а также среди лиц, не имеющих гражданства – два факта.



Особенности восприятия пациента на положительный результат теста.



Если получен положительный результат, врачи советуют не впадать в панику.



- ВИЧ-инфекция – это просто болезнь, а не смертельный приговор. Например, люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и прочими хроническими тяжёлыми заболеваниями, прекрасно себя чувствуют и живут дальше такой же красочной жизнью. Положительный результат на тест медики сообщают очень просто, без всякой моральной подготовки, это значит, что вы, по-прежнему, способны учиться, вести любимую деятельность, встречаться с родными и друзьями, радоваться жизни, - говорит Турган Ургенбаева, врач-эпидемиолог областного центра профилактики СПИДа.



Что делать при положительном результате?



•сделать дополнительный анализ крови после того, как был получен положительный результат на тест, в лаборатории СПИД-центра;

•обратиться к специализированному врачу по типовым инфекциям, который подберёт для пациента наилучший и щадящий комплекс терапии, а также график посещений для регулярных осмотров, если тест повторно подтвердился;

•самое главное и важное условие в терапии излечения – это соблюдение полного спектра предписаний лечащего врача, который пытается всеми силами замедлить либо предотвратить прогрессирование инфекционного заболевания;

•распрощаться с вредными привычками, такими, как курение, алкоголизм, наркотическая зависимость – они негативно воздействуют на и без того ослабленный иммунитет;

•следует отыскать поддержку и эмоциональное понимание среди близкого окружения в лице друзей, родных, социальных работников и друзей по типовому заболеванию.



Какую ответственность несёт ВИЧ-инфицированный?

Отныне стоит заботиться об окружении и быть ответственным за чужое здоровье: пользоваться презервативами при половом контакте, не обмениваться личными принадлежностями (ножничками, бритвами и прочим), не быть донором. В остальном жизнь с ВИЧ по своему качеству и продолжительности полностью совпадает с жизнью без вируса. ВИЧ-положительные люди обладают равными с остальными людьми правами и возможностями, могут создавать семью с любым партнёром, рожать и воспитывать детей, жить полноценно и долго, при условии получения ими необходимого лечения.