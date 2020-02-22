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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

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С начала года в Мангистау зарегистрировано два новых случая ВИЧ-инфекции

Два новых случая ВИЧ-инфекции зафиксировано с начала года у гражданина Казахстана и иностранца. Врачи СПИД-центра отмечают снижение регистрации новых случаев на три факта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Здание областного центра СПИД. Фото автора
ВИЧ-инфекция выявлена в Актау среди мужчин 33 лет. Установлен половой путь передачи.

Всего в Мангистауской области зарегистрировано 368 случаев ВИЧ-инфекции. Среди граждан РК - 279, среди иностранцев - 87, а также среди лиц, не имеющих гражданства – два факта.

Особенности восприятия пациента на положительный результат теста.

Если получен положительный результат, врачи советуют не впадать в панику.

- ВИЧ-инфекция – это просто болезнь, а не смертельный приговор. Например, люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и прочими хроническими тяжёлыми заболеваниями, прекрасно себя чувствуют и живут дальше такой же красочной жизнью. Положительный результат на тест медики сообщают очень просто, без всякой моральной подготовки, это значит, что вы, по-прежнему, способны учиться, вести любимую деятельность, встречаться с родными и друзьями, радоваться жизни, - говорит Турган Ургенбаева, врач-эпидемиолог областного центра профилактики СПИДа.

Что делать при положительном результате?

•сделать дополнительный анализ крови после того, как был получен положительный результат на тест, в лаборатории СПИД-центра;
•обратиться к специализированному врачу по типовым инфекциям, который подберёт для пациента наилучший и щадящий комплекс терапии, а также график посещений для регулярных осмотров, если тест повторно подтвердился;
•самое главное и важное условие в терапии излечения – это соблюдение полного спектра предписаний лечащего врача, который пытается всеми силами замедлить либо предотвратить прогрессирование инфекционного заболевания;
•распрощаться с вредными привычками, такими, как курение, алкоголизм, наркотическая зависимость – они негативно воздействуют на и без того ослабленный иммунитет;
•следует отыскать поддержку и эмоциональное понимание среди близкого окружения в лице друзей, родных, социальных работников и друзей по типовому заболеванию.

Какую ответственность несёт ВИЧ-инфицированный?
Отныне стоит заботиться об окружении и быть ответственным за чужое здоровье: пользоваться презервативами при половом контакте, не обмениваться личными принадлежностями (ножничками, бритвами и прочим), не быть донором. В остальном жизнь с ВИЧ по своему качеству и продолжительности полностью совпадает с жизнью без вируса. ВИЧ-положительные люди обладают равными с остальными людьми правами и возможностями, могут создавать семью с любым партнёром, рожать и воспитывать детей, жить полноценно и долго, при условии получения ими необходимого лечения.



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