При помощи видеокамер в Актау раскрыли 33 правонарушения

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С начала года с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 33 уголовных и 4321 административных правонарушений.



- Среди преступлений были раскрыты такие, как кража, мелкое хищение, хулиганство, управление транспортными средствами в алкогольном состоянии и незаконное хранение наркотических средств. К примеру, на пульт дежурного 102 поступило сообщение от гражданки о том, что в 11 микрорайоне возле 20 дома неизвестное лицо открыто похитил кассовый аппарат из магазина. При просмотре камер видеонаблюдения был зафиксирован мужчина, схожий по ориентировке с подозреваемым. По «горячим следам» подозреваемый был задержан. По данному факту начали досудебное расследование согласно Уголовному кодексу, - рассказали в пресс-службе ведомства.



В департаменте полиции области отметили, что среди административных правонарушений в большинстве случаев встречаются нарушения правил дорожного движения (3090), распитие алкогольных напитков (236), курение в неположенных местах (162), мелкое хулиганство(96) и прочие нарушения (737).