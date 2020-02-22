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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 527

При помощи видеокамер в Актау раскрыли 33 правонарушения

На территории Актау установлено 128 камер видеонаблюдения с выводами в Центр оперативного управления (ЦОУ) Управления полиции города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
С начала года с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 33 уголовных и 4321 административных правонарушений.

- Среди преступлений были раскрыты такие, как кража, мелкое хищение, хулиганство, управление транспортными средствами в алкогольном состоянии и незаконное хранение наркотических средств. К примеру, на пульт дежурного 102 поступило сообщение от гражданки о том, что в 11 микрорайоне возле 20 дома неизвестное лицо открыто похитил кассовый аппарат из магазина. При просмотре камер видеонаблюдения был зафиксирован мужчина, схожий по ориентировке с подозреваемым. По «горячим следам» подозреваемый был задержан. По данному факту начали досудебное расследование согласно Уголовному кодексу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции области отметили, что среди административных правонарушений в большинстве случаев встречаются нарушения правил дорожного движения (3090), распитие алкогольных напитков (236), курение в неположенных местах (162), мелкое хулиганство(96) и прочие нарушения (737).



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:45
установлено 128 камер видеонаблюдения с выводами в Центр оперативного управления (ЦОУ) Управления полиции города.

Хотелось бы узнать,почему в 14 мкр. у дома 19 установили сразу 2 камеры,которые дублируют друг-друга,смотрят в одном направлении? Почему бы одну не развернуть в сторону школы или в сторону дома 20 (проход между школой и д/садом)?
 
 

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