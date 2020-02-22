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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 1880

Вокруг «Вечного огня» в Актау выставили ограждение

Местность патрулируют сотрудники полиции. Точная причина перекрытия территории неизвестна. По словам очевидцев, территорию перекрыли в связи с проведением ремонтных работ.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Территорию вокруг монумента «Вечный огонь» оградили.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в выходные дни происходит регулярное усиление режима несения службы у сотрудников правоохранительных органов.

Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.




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Комментарии ( 6 )

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  • USM
 Тина (Посетители) Сегодня, 18:02
в выходные дни происходит регулярное усиление режима несения службы у сотрудников правоохранительных органов.

А у простых людей в выходные дни происходят прогулки с семьями!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • 490
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 17:07
Если митинг состоится, то "полетят" чиновники со своих кресел...., вот и перестраховываются. Ведь они опасаются только реакции вышестоящего руководства, а не народа.
 
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 yrabai (Посетители) Сегодня, 15:26
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ могут прийти патриоты своей страны,аблизовцам там не место.
 
-1
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  • Супер
  • 490
  • tolk
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:10
Это из-за митинга, который должен быть сегодня, боятся своего же народа
 
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mer (Посетители) Сегодня, 14:58
Между 11 и 12,машина сбила мужчину на ПП, напротив магаза, проезжал мимо. Есть видос на регике, но не само дтп.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:48
Ну ответ очевиден - скорее всего существует вероятность проведения какого-то митинга.

Цитата: 12-й регион
Кроме этого ещё закрыли "Ардагер",все кафешки в 7-12 и выгоняют все припаркованные машины в этом р-оне.

Тоже отремонтируют lol

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Никита Худяков
  • tolk
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:42
Кроме этого ещё закрыли "Ардагер",все кафешки в 7-12 и выгоняют все припаркованные машины в этом р-оне.
 
 

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