Вокруг «Вечного огня» в Актау выставили ограждение

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Территорию вокруг монумента «Вечный огонь» оградили.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в выходные дни происходит регулярное усиление режима несения службы у сотрудников правоохранительных органов.
Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в выходные дни происходит регулярное усиление режима несения службы у сотрудников правоохранительных органов.
Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.