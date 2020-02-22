Вокруг «Вечного огня» в Актау выставили ограждение

Территорию вокруг монумента «Вечный огонь» оградили.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в выходные дни происходит регулярное усиление режима несения службы у сотрудников правоохранительных органов.Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.