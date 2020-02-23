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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 07:44

Просмотров: 744

О скидке на штрафы рассказали в полиции Мангистау

В Казахстане ввели 50-процентную скидку на административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kolesa.kz
С 16 января 2020 года в отдельные статьи Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП) внесены изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №300-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

- Так, в соответствии со статьёй 897 КоАП РК, в случае признания факта совершения правонарушения, лицо вправе оплатить штраф в размере 50 процентов от указанной в санкции статьи КоАП суммы штрафа в течение 10 суток со дня, следующего за дннем получения уведомления или извещения органа государственных доходов, - отметили в пресс-службе ведомства.

Данная льгота, как отметили в департаменте, в части сокращения размера административного штрафа не распространяется на правонарушения, предусмотренные статьями 91 (частями шестой, седьмой, и восьмой), 92 (частями второй, третьей и четвертой), 92-1, 266, 275 (частями первой, второй и пятой), 278 (частями второй и третьей), 279 (частью первой), 280, 282 (частью пятой), 537, 551 КоАП.

Среди них такие нарушения законодательства:
- о пенсионном обеспечении, а также неисполнение обязанностей по выплате госпособий;
- об обязательном соцстраховании и ОСМС;
- нарушение ограничений, установленных законами, по проведению платежей;
- сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;
- занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или перечислению налогов;
- выписка фиктивного счёта-фактуры;
- о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
- нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором;
- недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров и налички, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.



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Комментарии ( 1 )

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Fantazm (Посетители) Сегодня, 08:03
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