Более 100 человек собрались у офиса «Гарант 24 Ломбард» в Актау

Недовольные граждане собрались у здания организации 21 февраля.Жители Актау возмутились тем, что организация закрылась и не предупредила пользователей и вкладчиков об этом.- Компания, как я понял, открылась в 2019 году и за наши вклады ежемесячно выдавала вознаграждения. Поскольку был договор - все здесь люди пострадали. Сегодня у меня должна быть выплата, а мне сказали, что компания закрылась. Нас здесь 112 человек. Вклад начинается от 300 тысяч тенге и до энной суммы. Люди продают жильё, недвижимое имущество, автомобили ради выгоды. Без уведомления закрылись. Все присутствующие, в основном, тут — обычные жители, брали кредиты. Мы не знаем, как в данный момент быть. Мне сказали, что выдадут выплаты с удержанием 20 процентов. Но, если верить сложившейся ситуации, это всё под сомнением. Есть записи камер видеонаблюдения. Пришли, с сейфа всё, что есть, забрали. Около 40 миллионов тенге вроде, - сказал Парахат Адыров, вкладчик ТОО «Гарант 24 Ломбард».По его словам, людей к офису приходит много, некоторые узнали о закрытии только сейчас. Ситуацию пытался прокомментировать один из представителей организации.- Без паники, возникли проблемы с доставкой средств. Будут доставлены до конца рабочего дня или завтра, - сказал один из представителей компании.В департаменте полиции области сообщили, что на сегодняшний день около 70 обманутых жителей обратились с заявлением о привлечении к уголовной ответственности указанный ломбард.- Перед офисами ТОО «Гарант 24 Ломбард» в городах Актау и Жанаозене возмущённые жители собрались для получения информации, беспокоясь о своих сбережениях, вложенных в ломбард. На данный момент, 39-летний подозреваемый установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания управления полиции города. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), - отметили в пресс-службе ведомства.Наряду с этим, департамент Мангистауской области просит граждан быть бдительными при совершении финансовых сделок.- Аналогичные возмущения были зафиксированы и в отношении ТОО «Капитал + выгодный займ» в областном центре. Более 20 жителей выразили своё недовольство и беспокойство, - подытожили в департаменте полиции региона.