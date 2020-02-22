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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 1062

Более 100 человек собрались у офиса «Гарант 24 Ломбард» в Актау

Возмущённые граждане хотят получить свои вложенные средства обратно в связи с тем, что филиалы товарищества с ограниченной ответственностью «Гарант 24 Ломбард» закрыли по всей стране.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Недовольные граждане собрались у здания организации 21 февраля.

Жители Актау возмутились тем, что организация закрылась и не предупредила пользователей и вкладчиков об этом.

- Компания, как я понял, открылась в 2019 году и за наши вклады ежемесячно выдавала вознаграждения. Поскольку был договор - все здесь люди пострадали. Сегодня у меня должна быть выплата, а мне сказали, что компания закрылась. Нас здесь 112 человек. Вклад начинается от 300 тысяч тенге и до энной суммы. Люди продают жильё, недвижимое имущество, автомобили ради выгоды. Без уведомления закрылись. Все присутствующие, в основном, тут — обычные жители, брали кредиты. Мы не знаем, как в данный момент быть. Мне сказали, что выдадут выплаты с удержанием 20 процентов. Но, если верить сложившейся ситуации, это всё под сомнением. Есть записи камер видеонаблюдения. Пришли, с сейфа всё, что есть, забрали. Около 40 миллионов тенге вроде, - сказал Парахат Адыров, вкладчик ТОО «Гарант 24 Ломбард».

По его словам, людей к офису приходит много, некоторые узнали о закрытии только сейчас. Ситуацию пытался прокомментировать один из представителей организации.

- Без паники, возникли проблемы с доставкой средств. Будут доставлены до конца рабочего дня или завтра, - сказал один из представителей компании.

В департаменте полиции области сообщили, что на сегодняшний день около 70 обманутых жителей обратились с заявлением о привлечении к уголовной ответственности указанный ломбард.

- Перед офисами ТОО «Гарант 24 Ломбард» в городах Актау и Жанаозене возмущённые жители собрались для получения информации, беспокоясь о своих сбережениях, вложенных в ломбард. На данный момент, 39-летний подозреваемый установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания управления полиции города. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), - отметили в пресс-службе ведомства.

Наряду с этим, департамент Мангистауской области просит граждан быть бдительными при совершении финансовых сделок.

- Аналогичные возмущения были зафиксированы и в отношении ТОО «Капитал + выгодный займ» в областном центре. Более 20 жителей выразили своё недовольство и беспокойство, - подытожили в департаменте полиции региона.






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Комментарии ( 6 )

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  • GuF
 Aisultan (Посетители) Сегодня, 17:54
Каждому лоху свой Мавроди
 
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Fantazm (Посетители) Сегодня, 17:53
Без лоха и жизнь плоха...о чем думали люди человеки кинули вас Грант ломбарт одыхает на мольдивах drink
 
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  • USM
 Князь (Посетители) Сегодня, 17:45
Лахмадеи ещё не вымерли мавроди на вас нет. lol
 
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 Kompot (Посетители) Сегодня, 17:28
"Лох не мамонт, лох не вымрет"
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:27
Люди продают жильё, недвижимое имущество, автомобили ради выгоды.

lol Как ляпнет чё! Какая ещё выгода нужна? Жильё есть,машина есть...Что ещё надо?
Тут только одно слово Ломбард уже вызывает сомнения,а люди прут туда деньги чтобы обогатиться bazar
 
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 Aisultan (Посетители) Сегодня, 17:18
Осылай болатынын білдіңдер ғой. Алып үлгереміз деп ойладыңдарма? Ал не болд енді?
 
 

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