Пьяный водитель оскорбил полицейского в Жанаозене

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По материалам дела, ночью 16 января примерно 03:30 в микрорайоне «Оркен» старшина полиции остановил Lexus RX 300. В связи с тем, что водитель кроссовера оказался пьян, полицейский потребовал отправить автомобиль на штрафную стоянку. В ответ мужчина выразился нецензурной бранью в адрес представителя власти.



Приговором суда нарушителя признали виновным по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей).



Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 80 месячных расчётных показателей (МРП) — 212 080 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.



Мужчине назначили наказание в виде общественных работ на срок до 40 часов.



Приговор вступил в законную силу.