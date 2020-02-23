Первое аудио казахского фольклора сделали 115 лет назад на территории Мангистау

- До нас дошли звуки музыки и голоса абсолютно обыденные. Вот так люди играли для себя. И в этом, мне кажется, великое значение этих записей для казахов, - отметил Ефим Резван.

В музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге веками исследовали быт и материальную культуру племен, которые соседствовали с Россией.В фонограмм-архиве музея хранятся первые звуковые записи вокального творчества акына, сделанные в Мангистау в 1905 году. Запись велась на восковые валики немецким этнографом Рихардом Карутцем, который посещал наш регион.Позже он передал запись на хранение в Берлинский фонограмм-архив.Спустя время звуковые записи оказались в музее антропологии и этнографии.Напомним, Рихард Карутц подробно описал быт, обычаи, хозяйство, игры, орнаментальное искусство местного населения в книге «Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке».