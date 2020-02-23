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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 676

Первое аудио казахского фольклора сделали 115 лет назад на территории Мангистау

Самая ранняя аудиозапись за всю историю казахского фольклора запечатлена немецким этнографом Рихардом Карутцем на территории Мангистау. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Ефим Резван.

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В музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге веками исследовали быт и материальную культуру племен, которые соседствовали с Россией.
В фонограмм-архиве музея хранятся первые звуковые записи вокального творчества акына, сделанные в Мангистау в 1905 году. Запись велась на восковые валики немецким этнографом Рихардом Карутцем, который посещал наш регион.

Позже он передал запись на хранение в Берлинский фонограмм-архив.

Спустя время звуковые записи оказались в музее антропологии и этнографии.

- До нас дошли звуки музыки и голоса абсолютно обыденные. Вот так люди играли для себя. И в этом, мне кажется, великое значение этих записей для казахов, - отметил Ефим Резван.


Напомним, Рихард Карутц подробно описал быт, обычаи, хозяйство, игры, орнаментальное искусство местного населения в книге «Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке».



Полная версия материала «В поисках последнего хана. Часть 1».




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