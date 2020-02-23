Первое аудио казахского фольклора сделали 115 лет назад на территории Мангистау

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В музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге веками исследовали быт и материальную культуру племен, которые соседствовали с Россией.
В фонограмм-архиве музея хранятся первые звуковые записи вокального творчества акына, сделанные в Мангистау в 1905 году. Запись велась на восковые валики немецким этнографом Рихардом Карутцем, который посещал наш регион.
Позже он передал запись на хранение в Берлинский фонограмм-архив.
Спустя время звуковые записи оказались в музее антропологии и этнографии.
Напомним, Рихард Карутц подробно описал быт, обычаи, хозяйство, игры, орнаментальное искусство местного населения в книге «Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке».
Полная версия материала «В поисках последнего хана. Часть 1».
В фонограмм-архиве музея хранятся первые звуковые записи вокального творчества акына, сделанные в Мангистау в 1905 году. Запись велась на восковые валики немецким этнографом Рихардом Карутцем, который посещал наш регион.
Позже он передал запись на хранение в Берлинский фонограмм-архив.
Спустя время звуковые записи оказались в музее антропологии и этнографии.
- До нас дошли звуки музыки и голоса абсолютно обыденные. Вот так люди играли для себя. И в этом, мне кажется, великое значение этих записей для казахов, - отметил Ефим Резван.
Напомним, Рихард Карутц подробно описал быт, обычаи, хозяйство, игры, орнаментальное искусство местного населения в книге «Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке».
Полная версия материала «В поисках последнего хана. Часть 1».
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