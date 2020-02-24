В Актау зафиксирована максимальная по республике цена на овощи

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В список самых дорогих продуктов в Актау вошли картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, свёкла и морковь, сообщает Energyprom.kz. Самые высокие цены на свежие огурцы и помидоры среди крупных городов и мегаполисов РК — в столице.
В сегменте свежих овощей в магазинах и на базарах городов страны по итогам января 2020 года подорожали картофель (на 13,3 процента за год), репчатый лук (на 9,8 процента к январю 2019-го), морковь (на 4,8 процента), белокочанная капуста (на 2,7 процента). А вот свежие огурцы и помидоры стоили меньше, чем годом ранее (на 9,7 процента и 9,5 процента соответственно), как и свёкла (на 2,2 процента).
Среди фруктов заметно подорожали за год бананы — на 14,8 процента, апельсины — на 11,2 процента, яблоки — на 7,6 процента. Лимоны, напротив, стоят немного дешевле, чем годом ранее — на 1 процент.
Самые дорогие яблоки и апельсины — в Усть-Каменогорске, курага и бананы — в Актау, а лимоны — в Талдыкоргане.
За январь 2020 года казахстанские компании уже переработали и законсервировали фруктов и овощей на 5,7 миллиарда тенге— на 3 процента больше (с учётом инфляции), чем в январе прошлого года (4,8 миллиардов тенге).
За январь–декабрь 2019 года выпуск в секторе составлял 97,1 миллиардов тенге — на 17,1 процента меньше, чем годом ранее. В январе–декабре 2018-го показатель составлял 104,1 миллиарда тенге, что также ниже данных предыдущего года — на 10,9 процента.
В натуральном выражении в январе 2020 года выпуск овощных консервов достиг 331 тонну — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Производство овощных и фруктовых соков, напротив, сократилось до 5,4 млн литра, спад производства составил 12,6 процента. В этом сегменте значительный рост обеспечили производители апельсинового сока — на 76,3 процента. По многим другим крупным категориям зафиксирован значительный спад: так, производство ананасового сока упало на 47,9 процента, томатного — на 45,7 процента, яблочного — на 32,1 процента.
На 20 процентов увеличилось производство переработанных и законсервированных овощей: до 1,1 тысячи тонн. Производство переработанных и консервированных плодов и орехов также выросло — сразу на 66,1 процентов за год, до 583 тонн. Кроме того, почти вдвое — до 751 тонны — увеличился выпуск томатных консервов.
Казахстанские компании не смогли полностью обеспечить спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на переработанные и консервированные овощи и фрукты. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года спрос в сегменте овощных и фруктовых соков перекрыт лишь на 66,5 процентов — и это не самый пессимистичный показатель.
К примеру, рынок переработанных плодов и орехов обеспечен импортом сразу на 91,9 процента; в сегменте переработанных и консервированных овощей и готовых овощных полуфабрикатов доля импорта составила 78 процентов.
В сегменте свежих овощей в магазинах и на базарах городов страны по итогам января 2020 года подорожали картофель (на 13,3 процента за год), репчатый лук (на 9,8 процента к январю 2019-го), морковь (на 4,8 процента), белокочанная капуста (на 2,7 процента). А вот свежие огурцы и помидоры стоили меньше, чем годом ранее (на 9,7 процента и 9,5 процента соответственно), как и свёкла (на 2,2 процента).
Среди фруктов заметно подорожали за год бананы — на 14,8 процента, апельсины — на 11,2 процента, яблоки — на 7,6 процента. Лимоны, напротив, стоят немного дешевле, чем годом ранее — на 1 процент.
Самые дорогие яблоки и апельсины — в Усть-Каменогорске, курага и бананы — в Актау, а лимоны — в Талдыкоргане.
За январь 2020 года казахстанские компании уже переработали и законсервировали фруктов и овощей на 5,7 миллиарда тенге— на 3 процента больше (с учётом инфляции), чем в январе прошлого года (4,8 миллиардов тенге).
За январь–декабрь 2019 года выпуск в секторе составлял 97,1 миллиардов тенге — на 17,1 процента меньше, чем годом ранее. В январе–декабре 2018-го показатель составлял 104,1 миллиарда тенге, что также ниже данных предыдущего года — на 10,9 процента.
В натуральном выражении в январе 2020 года выпуск овощных консервов достиг 331 тонну — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Производство овощных и фруктовых соков, напротив, сократилось до 5,4 млн литра, спад производства составил 12,6 процента. В этом сегменте значительный рост обеспечили производители апельсинового сока — на 76,3 процента. По многим другим крупным категориям зафиксирован значительный спад: так, производство ананасового сока упало на 47,9 процента, томатного — на 45,7 процента, яблочного — на 32,1 процента.
На 20 процентов увеличилось производство переработанных и законсервированных овощей: до 1,1 тысячи тонн. Производство переработанных и консервированных плодов и орехов также выросло — сразу на 66,1 процентов за год, до 583 тонн. Кроме того, почти вдвое — до 751 тонны — увеличился выпуск томатных консервов.
Казахстанские компании не смогли полностью обеспечить спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на переработанные и консервированные овощи и фрукты. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года спрос в сегменте овощных и фруктовых соков перекрыт лишь на 66,5 процентов — и это не самый пессимистичный показатель.
К примеру, рынок переработанных плодов и орехов обеспечен импортом сразу на 91,9 процента; в сегменте переработанных и консервированных овощей и готовых овощных полуфабрикатов доля импорта составила 78 процентов.