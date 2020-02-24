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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 839

В Актау открылся сервисный центр антикоррупционной службы

Сервисный центр «Антикор орталығы» открыли в здании №100 в 23 микрорайоне Актау. Об этом сообщили в антикоррупционной службе по Мангистауской области.

Фото со страницы пресс-службы акима Мангистауской области в Instagram
В открытии центра приняли участие общественные деятели, которые за активное участие в противодействии коррупции были награждены грамотами агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

- В открытии принимали участие первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, аким области Серикбай Трумов, руководитель департамента антикоррупционной службы Болат Жылкыбаев, а также руководители государственных и правоохранительных органов области, депутаты маслихата, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, - сообщили в антикоррупционной службе области.

В центре будет вестись приём граждан. По всем вопросам горожане могут обращаться по контактному номеру сервисного центра: 8 (7292) 31-91-10.




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Комментарии ( 2 )

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  • Akosha
  • Нурекен
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:20
Им самим не смешно, открывать подобного рода заведения.
Рыба гниёт с головы, там и ищите.
Зачем народу пыль в глаза пускать.
Скоро народ последний хер без ложки доедать будет.
Пусть всё это начальство, оглянется и посмотрит как он сам живет и сравнит с простым народом.
Плотно уселись на шее у народа.
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 14:57
И чем это центр занимается? с какими вопросами туда будут приходить люди? и не будет ли коррупции в самом этом центре?
 
 

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