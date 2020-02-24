В Актау открылся сервисный центр антикоррупционной службы

В открытии центра приняли участие общественные деятели, которые за активное участие в противодействии коррупции были награждены грамотами агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.- В открытии принимали участие первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, аким области Серикбай Трумов, руководитель департамента антикоррупционной службы Болат Жылкыбаев, а также руководители государственных и правоохранительных органов области, депутаты маслихата, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, - сообщили в антикоррупционной службе области.В центре будет вестись приём граждан. По всем вопросам горожане могут обращаться по контактному номеру сервисного центра: 8 (7292) 31-91-10.