В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей

Вчера, 24 февраля, в Актау прошли тактико-специальные учения по отработке действий при спасении людей на воде в зимнее время.По плану действий, согласно замыслу учений, лодку с рыбаками унесло в море. О происшествии по телефону «112» сообщили очевидцы. В море немедленно вышел спасательный катер со спасателями. Рыбаки обозначали своё местонахождение зажжённым фальшфейером. Спасатели эвакуировали «пострадавших», доставили на катере к берегу, после чего передали специалистам Центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи.- Цель учений – это определение готовности сил и средств службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области к действиям по предназначению и реагированию на возможные ЧС в зимний период. В ходе тренировки были отработаны практические навыки по спасению пострадавших и совместные действия органов управления экстренных служб при ликвидации происшествий, - рассказали спасатели.