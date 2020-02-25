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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:40

Просмотров: 594

В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей

Актауские спасатели эвакуировали условных рыбаков, которых унесло в море. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 24 февраля, в Актау прошли тактико-специальные учения по отработке действий при спасении людей на воде в зимнее время.

В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


По плану действий, согласно замыслу учений, лодку с рыбаками унесло в море. О происшествии по телефону «112» сообщили очевидцы. В море немедленно вышел спасательный катер со спасателями. Рыбаки обозначали своё местонахождение зажжённым фальшфейером. Спасатели эвакуировали «пострадавших», доставили на катере к берегу, после чего передали специалистам Центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи.

В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


В Актау прошли учения по спасению терпящих бедствие на море людей


- Цель учений – это определение готовности сил и средств службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области к действиям по предназначению и реагированию на возможные ЧС в зимний период. В ходе тренировки были отработаны практические навыки по спасению пострадавших и совместные действия органов управления экстренных служб при ликвидации происшествий, - рассказали спасатели.



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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Вчера, 20:29
С каких это пор резиновую надувную лодку катером называют? Или она по документам так проходит?
 
 

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