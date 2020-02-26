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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 746

В Казахстане долг в 1 тенге станет поводом для отключения электроэнергии

В Казахстане 24 февраля 2020 года вступил в силу Приказ Министра энергетики Республики Казахстан, который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией. Об этом сообщает Zakon.kz.

фото из открытых источников
По данным сайта zakon.kz, 24 февраля 2020 года вступил в силу Приказ № 43 Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан», который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией.

Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» доводит до сведения потребителей, что согласно принятым поправкам, энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

2) нарушений установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

3) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив Потребителя путем направления уведомления электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до прекращения поставки электрической энергии Потребителю (Потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней).

Ранее, согласно данным Правилам, энергоснабжающая организация должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация отправки уведомления вышеуказанными способами.

- В случае отключения стоимость повторного подключения для людей, проживающих в квартире, составит 6 730 тенге; для проживающих в частном доме - 10 115 тенге; а для юридических лиц - 11 606 тенге. В соответствии с Гражданским Процессуальным Кодексом Республики Казахстан, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию передано в ведение нотариусов (исполнительная надпись). Расходы за совершение исполнительной надписи составят 1,5 МРП (3 977 тенге), в случае задолженности свыше 200 тысяч тенге – 3 % от суммы задолженности. Судебные издержки в случае подачи искового заявления в суд - в размере 3% от суммы задолженности. Более того, потребителям необходимо знать, что процедура подключения занимает два рабочих дня, - сообщили в Лиге.



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Комментарии ( 6 )

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  • Андpей
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:05
Увеличьте народу зарплату до Европейских и не забывайте вовремя выплачивать.
Тут тоже надо закон ужесточить.
 
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  • Юрий Спассков
  • Orion
  • Андpей
  • Сергей Владимиров
  • Jack
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:55
Чтобы не было игры в одни ворота, надо и обратные обязанности для энергоснабжающих организации ввести.
При отключении эл.энергии (по любой причине) делать перерасчет на столько времени сколько ее не было и эту сумму вычитать из ежемесячной оплаты за эл/эн.
Это должно быть главной задачей ассоциации «Лига Потребителей Казахстана»!!!!!!
 
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  • ЁмоЁ
  • Юрий Спассков
  • Orion
  • Сергей Владимиров
  • Jack
  • татарка
 Андpей (Посетители) Сегодня, 16:50
А теперь давайте ещё приказ о том что, если мне подадут электрическую энергию на 10 вольт больше или меньше, то я имею права не платить за неё.
Ааа, блин. Я забыл что у нас для народа ничего хорошего не придумывают. Ток что бы содрать побольше и побыстрее.))))
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 16:43
Ну все, потерял работу живи без света. Потом поставят заглушку в канализационной трубе, отключат воду, газ и еще в добавок будут накапливаться долги за мусор и ЖЭК.
Надо строит дом за городом, где есть газ. И платить только за газ. С газом можно котел установить для обогрева воды и отопления. Воду привезенную, канализация под землю (колодец). Газогенераторы на природном газе. На "пожарные" случае, держать обычные газовые лампы. И никто вас не тронет tost
 
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  • Orion
  • Андpей
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 16:43
А организацию, которого отключить свет без причинно нельзя наказывать. Только народ виноват, так получается...
 
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  • ЁмоЁ
  • Юрий Спассков
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:35
Вот правильно, так нас.
Чтоб сидели в своих норах, жевали б свой хлеб. И не лезли за хорошим образованием, лучще вообще не учились бы, без света ж не выучишь уроки, интернета ж нет без света.

Нарошно что ли?

Кстати, нам приходили в прошлом году кажись, свет отключать. Рядом хата с большим, чем у нас долгом. Но дама заглянув в тетрадку, постучала , переговорила учтиво, мол оплатить нада бы, ушла.
А со мной как с грязью общалась.
 
 

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