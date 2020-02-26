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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 576

Жительница Актау вышла на одиночный пикет

Одиночный пикет устроила жительница Актау 26 февраля, напротив акимата Мангистауской области, возле флагштока. Полицейские объяснили правила мирного митинга. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Скрин видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлена женщина, которая вышла на одиночный пикет с плакатом в руках.





- Женщина вышла в поддержку запрещенной в Казахстане организации. Сотрудники объяснили ей, что для мирного митинга необходимо получить разрешение от местной исполнительной власти. У нее такого документа не было, поэтому после разъяснений её попросили уйти, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:11
Видимо сотрудники полиции совсем не читают Конституцию

Они даже не знают, что она существует.
 
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  • Око
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 17:07
Для одиночного пикета ,кажись, не нада разрешения.
Сдалась им эта запрещенная организация?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:01
Видимо сотрудники полиции совсем не читают Конституцию и путают что такое "Одиночный пикет" и "Мирный митинг"
Мне очень жаль, что у нас так много "умных" полицейских.
 
 

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