Жительница Актау вышла на одиночный пикет

Скрин видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена женщина, которая вышла на одиночный пикет с плакатом в руках.











- Женщина вышла в поддержку запрещенной в Казахстане организации. Сотрудники объяснили ей, что для мирного митинга необходимо получить разрешение от местной исполнительной власти. У нее такого документа не было, поэтому после разъяснений её попросили уйти, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.