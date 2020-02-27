Водители пожаловались на разрушенную дорогу после установки видеокамеры в Актау

- Если не доделали начатое до конца, то хотя бы гравием сверху присыпали, чтобы оставшийся грунт не разрушался. Или это своеобразный «лежачий полицейский», - отметил водитель Алибек.

На въезде в 11 микрорайон у дома №40 установили камеру видеонаблюдения. Как говорят водители, для прокладки кабеля было разрушено асфальтовое покрытие. После завершения работ асфальт так и не был восстановлен. В часы пик из-за помехи на дороге создаются пробки.Данная камера принадлежит департаменту полиции Мангистауской области.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы ведомства.