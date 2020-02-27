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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 1343

Водители пожаловались на разрушенную дорогу после установки видеокамеры в Актау

В редакцию lada.kz поступили жалобы от водителей Актау. По их словам, компания, проводившая установку опоры с системой видеонаблюдения, после завершения работ не восстановила дорожное покрытие у дома №40 в 11 микрорайоне.

Фото автора
На въезде в 11 микрорайон у дома №40 установили камеру видеонаблюдения. Как говорят водители, для прокладки кабеля было разрушено асфальтовое покрытие. После завершения работ асфальт так и не был восстановлен. В часы пик из-за помехи на дороге создаются пробки.

Водители пожаловались на разрушенную дорогу после установки видеокамеры в Актау


- Если не доделали начатое до конца, то хотя бы гравием сверху присыпали, чтобы оставшийся грунт не разрушался. Или это своеобразный «лежачий полицейский», - отметил водитель Алибек.


Водители пожаловались на разрушенную дорогу после установки видеокамеры в Актау


Данная камера принадлежит департаменту полиции Мангистауской области.

Водители пожаловались на разрушенную дорогу после установки видеокамеры в Актау


Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы ведомства.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 19:31
Посмотрите как лепят эти камеры на перекрёстках(пример: 6,8 микрорайоны,меловая)! Понавесили воздушек,что портит внешний вид и так пошарпанного города. Куда смотрит акимат?
 
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  • Коммунист.
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 18:43
Я когда увидел там столб то обрадовался, думал фонарь сделают ведь там темно как в ....

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 16:56
Цитата: Имярек
Имярек (Посетители)
Сегодня, 16:37
Почему не повесели ее,камеру на близ стоящий дом?

Если монтаж делать на здания, то откатов меньше будет.
 
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  • arelav_74
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:37
Почему не повесели ее,камеру на близ стоящий дом?
Можно было бы грамотно поступить? Возможно бы и дорога тогда осталось бы целой

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Коммунист.
  • tolk
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 16:26
У нас на районе такая же фигня, распилили асфальт, на копали траншей, просто присыпали песком. А теперь когда весь песок выдуло ветром и прибило дождём, имеем ямы.
 
 

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