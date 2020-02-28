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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:08

Просмотров: 752

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 29 февраля и 1 марта.

Фото из архива
Экскурсии
Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала и Айракты – Шоманай


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 1 марта. Продолжительность поездки - 8 часов. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

«Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 1 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Театр
Спектакль «Ер Төстік»

Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 29 февраля, пройдёт показ спектакля «Ер Төстік». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Спектакль «Белый лист»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни театр «САНТ» приглашает жителей и гостей Актау на премьеру спектакля по пьесе В.Ткачева «Белый лист», поставленный режиссером театра С.Лозовой. Этот спектакль театр посвящает 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спектакль пройдет 29 февраля и 1 марта на сцене областного методического центра НМ и КД деятельности (бывший ДК «Дружба», 1 мкр.). Начало в 17:00. Телефон для справок: 8 701 616 4595.


Ярмарки
Весенняя ярмарка рукоделия


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Актау приглашают на ярмарку изделий ручной работы. Ярмарка пройдет 29 февраля с 11:00 до 18:00 в отеле Renaissance (9 микрорайон). Вход свободный.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» 29 февраля и 1 марта приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 29 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.

Мастер-класс «Встретимся у воды»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Хотите порадовать себя, сделать запоминающийся подарок любимому человеку или отдохнуть всей семьей? Тогда встретимся все вместе «у воды».
Приглашаем вас, но не к морю, а на необычный мастер-класс «Встретимся у воды», где вы сможете нарисовать все, что захотите. Что же необычного в этом мастер-классе? А рисовать вы будете на поверхности воды. Вам не нужны для этого навыки рисования. Эта удивительная техника подходит для любого человека в возрасте от пяти лет и далее, без ограничений. Поэтому участвовать можно всей семьей. Приходите на мастер-класс по рисованию на воде в технике «Эбру» за удовольствием и хорошим настроением. Место проведения: Арт-галерея «Алем», 11 микрорайон, 7 дом. Начало в 16:00. Стоимость участия 2500 тенге.

Кулинарный мастер-класс от «Сказки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 1 марта в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению сладких ролл из блинов! Запись по телефону: 8 702 593 0000. Мастер-класс платный.

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Я — Пышка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Пышка — обладательница аппетитных форм, больше ста килограммов обаяния, приправленных щепоткой комплекса неполноценности и обильно сдобренных верой в чудеса. Наша героиня — помощница главного дизайнера модного дома, которая бессовестно ворует ее идеи для своих коллекций. Пышка мечтает о собственной коллекции одежды и тайно влюблена во владельца модного дома — красавца Макса. Все меняется, когда Пышке в наследство от бабушки достается волшебный наперсток!

«Просто помиловать»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Реальная история одарённого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения — в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

«Переводчики»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Девятерых переводчиков закроют в изолированном бункере для работы над сверхсекретной рукописью продолжения популярной книги. Однако кто-то все же допустит утечку информации, и работа мечты превратится в кошмар.

«Пушки Акимбо»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике. Долгое время ему удаётся избегать стычек с другими «гладиаторами», пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс — безжалостной чемпионки игр.

«Проклятый дом 2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Дон Коч не очень преуспел в жизни. Его жена беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, но у здания есть мрачное прошлое, с которым новому владельцу, похоже, не совладать.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана



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