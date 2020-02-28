Мама девочки из видео с милосердным поступком рассказала о своем ребенке

Фото предоставлено Динарой Карабалиной
В Сети 28 февраля появилось видео, на котором запечатлен добрый поступок девочки. На кадрах видно, как ребенок берет свои карманные деньги и отдает их мужчине, который просит милостыню.
Корреспонденты Lada.kz нашли маму девочки, которая рассказала о своем ребенке.
- Мы живем в большой семье: папа, мама и пятеро детей. Супруг занимается своей маленькой типографией, я — домохозяйка. Мы сами каждый раз даем милостыню нуждающимся, видимо, дочь взяла с нас пример. Вообще она лидер по характеру. Многие ее друзья прислушиваются к ней. В тот день она отдала мужчине 70 тенге, - рассказала Динара Карабалина.
Мама девочки отметила, что деньги, которые девочке родители дают на карманные расходы, она также откладывает, чтобы купить себе планшет.
- Задача каждого человека — помогать ближнему. У нас дома есть копилка для садака. Каждый день дети и я кладём туда деньги. В конце месяца отдаем накопленное нуждающимся или в мечеть, - поделилась Динара Карабалина.
О девочке рассказала Алмажай Раимбердиева, директор школы №5, в которой учится героиня доброго видеоролика.
- Ее поступок - настоящий пример и для детей, и для нас - взрослых. Девочка очень скромная. Всегда подготовлена к урокам, а также участвует во всех мероприятиях. Все это идет из семьи, родители ее большие молодцы. И само ее решение помочь нуждающемуся мужчине — это результат воспитания семьи, - рассказала директор школы.
Автор видеоролика Есенгали Ибадилаев, запечатлевший поступок ребенка, рассказал, что в тот день находился на работе, но не мог упустить шанс снять доброе дело на видео.
Напомним, ранее сообщалось, что пользователи сайта Lada.kz восхищаются добрым поступком девочки, которая не смогла пройти мимо бездомного мужчины и дала ему денег.
Корреспонденты Lada.kz нашли маму девочки, которая рассказала о своем ребенке.
- Мы живем в большой семье: папа, мама и пятеро детей. Супруг занимается своей маленькой типографией, я — домохозяйка. Мы сами каждый раз даем милостыню нуждающимся, видимо, дочь взяла с нас пример. Вообще она лидер по характеру. Многие ее друзья прислушиваются к ней. В тот день она отдала мужчине 70 тенге, - рассказала Динара Карабалина.
Мама девочки отметила, что деньги, которые девочке родители дают на карманные расходы, она также откладывает, чтобы купить себе планшет.
- Задача каждого человека — помогать ближнему. У нас дома есть копилка для садака. Каждый день дети и я кладём туда деньги. В конце месяца отдаем накопленное нуждающимся или в мечеть, - поделилась Динара Карабалина.
О девочке рассказала Алмажай Раимбердиева, директор школы №5, в которой учится героиня доброго видеоролика.
- Ее поступок - настоящий пример и для детей, и для нас - взрослых. Девочка очень скромная. Всегда подготовлена к урокам, а также участвует во всех мероприятиях. Все это идет из семьи, родители ее большие молодцы. И само ее решение помочь нуждающемуся мужчине — это результат воспитания семьи, - рассказала директор школы.
Автор видеоролика Есенгали Ибадилаев, запечатлевший поступок ребенка, рассказал, что в тот день находился на работе, но не мог упустить шанс снять доброе дело на видео.
Напомним, ранее сообщалось, что пользователи сайта Lada.kz восхищаются добрым поступком девочки, которая не смогла пройти мимо бездомного мужчины и дала ему денег.