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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 2336

Мама девочки из видео с милосердным поступком рассказала о своем ребенке

Сабина Кенгесбаева, ученица 2 класса средней школы №5 Актау, стала знаменита на всю страну своим милосердным поступком. Мама девочки, Динара Карабалина, рассказала о своей доброй дочери.

Фото предоставлено Динарой Карабалиной
В Сети 28 февраля появилось видео, на котором запечатлен добрый поступок девочки. На кадрах видно, как ребенок берет свои карманные деньги и отдает их мужчине, который просит милостыню.

Корреспонденты Lada.kz нашли маму девочки, которая рассказала о своем ребенке.

- Мы живем в большой семье: папа, мама и пятеро детей. Супруг занимается своей маленькой типографией, я — домохозяйка. Мы сами каждый раз даем милостыню нуждающимся, видимо, дочь взяла с нас пример. Вообще она лидер по характеру. Многие ее друзья прислушиваются к ней. В тот день она отдала мужчине 70 тенге, - рассказала Динара Карабалина.

Мама девочки из видео с милосердным поступком рассказала о своем ребенке


Мама девочки отметила, что деньги, которые девочке родители дают на карманные расходы, она также откладывает, чтобы купить себе планшет.

- Задача каждого человека — помогать ближнему. У нас дома есть копилка для садака. Каждый день дети и я кладём туда деньги. В конце месяца отдаем накопленное нуждающимся или в мечеть, - поделилась Динара Карабалина.

Мама девочки из видео с милосердным поступком рассказала о своем ребенке


О девочке рассказала Алмажай Раимбердиева, директор школы №5, в которой учится героиня доброго видеоролика.

- Ее поступок - настоящий пример и для детей, и для нас - взрослых. Девочка очень скромная. Всегда подготовлена к урокам, а также участвует во всех мероприятиях. Все это идет из семьи, родители ее большие молодцы. И само ее решение помочь нуждающемуся мужчине — это результат воспитания семьи, - рассказала директор школы.

Мама девочки из видео с милосердным поступком рассказала о своем ребенке


Автор видеоролика Есенгали Ибадилаев, запечатлевший поступок ребенка, рассказал, что в тот день находился на работе, но не мог упустить шанс снять доброе дело на видео.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи сайта Lada.kz восхищаются добрым поступком девочки, которая не смогла пройти мимо бездомного мужчины и дала ему денег.




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Комментарии ( 5 )

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Ivete (Посетители) Сегодня, 16:02
Божий ангелочек love
 
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  • arelav_74
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:43
Расти и дальше ЧЕЛОВЕКОМ! prey
 
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Pipito_340 (Посетители) Сегодня, 15:40
Пусть Всевышний воздаст благом этому ребенку и ее родителям!!!
 
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  • Orion
  • русалка
  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:26
Мы сами каждый раз даем милостыню нуждающимся, видимо, дочь взяла с нас пример.

Вот именно! Дети растут,берут пример и становятся похожими на нас.Поэтому,воспитывайте прежде всего себя!
P.S.: родителям девочки поклон.
 
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  • русалка
 Армани (Посетители) Сегодня, 15:25
Молодчина!
 
 

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