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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 1115

Из-за нарушения тишины к ответственности привлекли 268 человек в Актау

Среди нарушителей как обычные граждане, так и должностные и юридические лица. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта proprietor.ru
С начала года полицейские Актау за нарушение тишины привлекли 268 человек.

- Возмутители спокойствия устраивают дома гулянки, как правило, с большим количеством спиртного. Есть граждане, которые устраивают посиделки прямо на лавочках у жилых домов и обычно на претензии жильцов не реагируют. Но не только на такой шум жалуются граждане. Часто жалобы поступают на соседей, которые производят ремонт в своей квартире, при этом не прекращают его даже после 23:00 часов. Шум возникает при сломе перегородок, прокладывании борозд в стенах для разного рода кабелей, работах по креплению подвесного потолка и так далее, - рассказали в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что таких соседей штрафуют на пять месячных расчётных показателей (МРП). При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое.
 
- Проблема в том, что штрафы почти не способствуют уменьшению числа жалоб: строительство в Актау приобретает всё больший размах, ремонтные работы ведутся постоянно. Если вы столкнулись с такой проблемой, с шумными соседями, не стоит отвечать взаимностью: тоже начинать шуметь, долбить по стенам, включать громко музыку, рассчитывая, что соседа это проймёт. Тем более применять угрозы расправы, кулаки. Таким путём вы сами можете попасть в число нарушителей. Если невозможно договориться, надо вызвать полицию, поучаствовать самому и привлечь других соседей для свидетельских показаний при составлении протокола, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Для справки:
Статья 437 КоАП РК. Нарушение тишины
1. Нарушение тишины в ночное время (с 23:00 до 06:00 часов), в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
 
2. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере девяноста месячных расчетных показателей.



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