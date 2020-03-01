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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:12

Просмотров: 2784

Из-за угрозы коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий ограничили в Мангистау

Заместитель главного государственного санитарного врача Мангистауской области Гульнар Куркинбаева рассказала о комплексе принимаемых мер по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции в нашей области.

Фото из доступных источников
Руководителям государственных органов, организации и субъектам предпринимательства Гульнар Куркинбаева постановила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей.Также ограничить рабочие поездки сотрудников организаций и предприятий в зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

Кроме этого, необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих и моющих средств во всех учреждениях и предприятиях. Установить диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук. Регулярного проветривать все помещения, проводить ревизии и очистки приточно-вытяжной вентиляции в зданиях. Систематически проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих средств.

Руководителям городских и районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг Гульнар Куркинбаева постановила проводить санитарно-просветительные работы по профилактике коронавирусной инфекции.



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Комментарии ( 13 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 00:49
Цитата: malovdmitriy
В аптеках масок нет. Вчера искал. О чем речь вообще? Когда вирус доберётся до нас, тут пол города сляжет, учитывая как любят наши харкаться.
Сдались вам эти маски. Они не спасают! Нужны респиратор и защитные очки так как вирус проникает в наш организм через слизистую глаз. Убивает не вирус, убивает наш иммунитет. Которые в панике не опознав врага начинает бомбардировать альвеолы которые оккупирует вирус защитным клетками, которые и наполняют эти воздушные мешочки в наших органах дыхания жидкостью. В результате больной захлебывается.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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кеша (Посетители) Сегодня, 00:42
Скорее всего выявили у кого а то только Актау отменил мероприятия!!!! Как всегда в нашей стране все хотят утаить!
 
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  • Рома
 Aktcitizen (Посетители) Сегодня, 00:20
Цитата: Рома
противовирусный препарат от простуды и других ОРВИ.

Нет. Это комочек сахара.
Там нет лечащих веществ.

Или я цитату не опознал ))
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 00:03
Aktcitizen,
Анаферон - противовирусный препарат от простуды и других ОРВИ.
Аде́пт — последователь, обычно ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, знания
Гомеопа́тия — вид альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведённые препараты...
Тебе надо восполнить недостающие пазлы для отображения общей картины...
Если были бы препараты, которые бы лечили, то не было бы паники. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что короновирус будет таким же сезонным заболеванием, как ОРВИ и прочее. Половина человечество будет болеть этим вирусом.
 
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  • Рома
 spamregg (Посетители) Вчера, 23:41
Заразится можно и через слизистую глаза. Поэтому маски не помогут тем более простые аптечные.
 
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  • Рома
 Ну Ну (Посетители) Вчера, 23:37
Рома,
Маски эт хорошо, наверное, нужно грт менять через каждые 2 часа. Лучше, конечно, полагаться на собственный иммунитет
 
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  • Рома
 Aktcitizen (Посетители) Вчера, 23:19
Цитата: Рома
Имею у себя в наличии: 180 масок, 40 стерильных перчаток, 50 полиэтиленовых перчаток и 10 антисептиков...

Не то чтобы это был необходимый запас для аптечки, но если начал бороться с короновирусом, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это анаферон. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем адепты гомеопатии. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
 
-1
  • Аzamat
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  • Рома
 HiWatch (Посетители) Вчера, 22:12
Цитата: Рома
Имею у себя в наличии: 180 масок, 40 стерильных перчаток, 50 полиэтиленовых перчаток и 10 антисептиков...

Ты один живёшь? Семья есть? Каждая маска это только один день на человека
 
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  • alixah
  • chelovek
  • Ну Ну
 Рома (Посетители) Вчера, 21:57
Ну, а если серьезно, то властям выгодно прикрываться под этим предлогом, чтобы ограничить скопление людей в наше сложное время, когда на везде цены растут, работы нет, кругом нищета и произвол.
 
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  • Aktcitizen
 Рома (Посетители) Вчера, 21:42
Шо, началось? ah1n1
Я готов, а Мангистау?
Имею у себя в наличии: 180 масок, 40 стерильных перчаток, 50 полиэтиленовых перчаток и 10 антисептиков...
 
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