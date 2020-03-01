Из-за угрозы коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий ограничили в Мангистау

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Руководителям государственных органов, организации и субъектам предпринимательства Гульнар Куркинбаева постановила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей.Также ограничить рабочие поездки сотрудников организаций и предприятий в зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.



Кроме этого, необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих и моющих средств во всех учреждениях и предприятиях. Установить диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук. Регулярного проветривать все помещения, проводить ревизии и очистки приточно-вытяжной вентиляции в зданиях. Систематически проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих средств.



Руководителям городских и районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг Гульнар Куркинбаева постановила проводить санитарно-просветительные работы по профилактике коронавирусной инфекции.