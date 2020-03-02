Персональный парад Победы провели гвардейцы для ветерана ВОВ в Актау

В рамках республиканской эстафеты «Мы - наследники Победы!», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для одного из проживающих в Актау ветеранов провели персональный военный парад.Данная эстафета проходит по всей стране по инициативе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.- Атрибутом эстафеты стала копия Боевого Знамени 8-ой гвардейской стрелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, сформированной в августе 1941 года в Алматы и прошедшей боевой путь от Москвы до Берлина. Аксакал смог спуститься к подъезду, где перед ним парадным строем прошли более 100 военнослужащих воинской части 6656, а также сотрудники полиции и воспитанники движения «Жас Сарбаз», - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».После парадного марша заместитель командующего РгК «Батыс» по воспитательной социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов от имени министра Внутренних дел РК пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья и вручил Кайыру Кыдырбаеву благодарственное письмо, подарки и цветы.Военный оркестр части показал дефиле, исполнил песни «Катюша» и «День Победы».- Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошёл сквозь этот ад. Это возможность не только сказать спасибо, но и показать ветеранам, что мы помним, что мы не забыли, что для нас это всё важно, мы своим детям, внукам тоже расскажем, - сказал Бакыт Алазов.В свою очередь, ветеран рассказал гвардейцам о том, как прошёл всю войну.– На фронт отправился в 19 лет. Прошёл всю войну – от начала до конца в составе 82-го батальона дивизии Маршала Рокоссовского. Участвовал в освобождении важных узловых дорог и опорных пунктов обороны: Белоруссии, польских городов Белосток, Гдыня, Староград, Гданьск, немецких городов Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг и дошЁл до Берлина. Трижды был ранен, дважды получил контузию. За отвагу награждЁн орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами, – поделился Кайыр Кыдырбаев.В конце мероприятия ветеран выразил слова благодарности за дань уважения гвардейцам.