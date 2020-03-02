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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 948

Персональный парад Победы провели гвардейцы для ветерана ВОВ в Актау

Небольшой персональный военный парад для ветерана Великой Отечественной войны Кайыра Кыдырбаева провели более 100 военнослужащих воинской части 6656, а также сотрудники полиции и воспитанники военно-патриотического движения «Жас Сарбаз». Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования (РгК) «Батыс».

Фото предоставлено пресс-службой РгК «Батыс»
В рамках республиканской эстафеты «Мы - наследники Победы!», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для одного из проживающих в Актау ветеранов провели персональный военный парад.

Персональный парад Победы провели гвардейцы для ветерана ВОВ в Актау

Персональный парад Победы провели гвардейцы для ветерана ВОВ в Актау


Данная эстафета проходит по всей стране по инициативе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

- Атрибутом эстафеты стала копия Боевого Знамени 8-ой гвардейской стрелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, сформированной в августе 1941 года в Алматы и прошедшей боевой путь от Москвы до Берлина. Аксакал смог спуститься к подъезду, где перед ним парадным строем прошли более 100 военнослужащих воинской части 6656, а также сотрудники полиции и воспитанники движения «Жас Сарбаз», - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».

Персональный парад Победы провели гвардейцы для ветерана ВОВ в Актау


После парадного марша заместитель командующего РгК «Батыс» по воспитательной социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов от имени министра Внутренних дел РК пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья и вручил Кайыру Кыдырбаеву благодарственное письмо, подарки и цветы.

Военный оркестр части показал дефиле, исполнил песни «Катюша» и «День Победы».

- Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошёл сквозь этот ад. Это возможность не только сказать спасибо, но и показать ветеранам, что мы помним, что мы не забыли, что для нас это всё важно, мы своим детям, внукам тоже расскажем, - сказал Бакыт Алазов.

В свою очередь, ветеран рассказал гвардейцам о том, как прошёл всю войну.

– На фронт отправился в 19 лет. Прошёл всю войну – от начала до конца в составе 82-го батальона дивизии Маршала Рокоссовского. Участвовал в освобождении важных узловых дорог и опорных пунктов обороны: Белоруссии, польских городов Белосток, Гдыня, Староград, Гданьск, немецких городов Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг и дошЁл до Берлина. Трижды был ранен, дважды получил контузию. За отвагу награждЁн орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами, – поделился Кайыр Кыдырбаев.

В конце мероприятия ветеран выразил слова благодарности за дань уважения гвардейцам.




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Комментарии ( 2 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:27
Лада, касательно конкретно этого ветерана, можно ли организовать отдельный репортаж?
Раз отдельный парад провели?

362 дивизия, а в ее составе 1208 стрелковый полк, в котором, по сведениям из другой вашей статьи, воевал ветеран Кыдырбаев Кайыр, имеет героическую и трагическую судьбу.
Началом боевого пути полка являются сражения за Москву. Там же примерно недалеко от Нелидово, где и 8 гвардейская дивизия стояла.
Затем Белорусия, Литва, Польша.
И не поняла.
По карте боевой путь на Визенау остановился. А дивизия, читаю, принимала участие в Берлинской наступательной операции.
Очень интересный полк и вообще дивизия.
Это ведь она принимала участие в 1942 году в Ржевско-Сычевской наступательной операции и в Ржевско-Вяземской наступательной операции.
Очевидцы пишут жуткие вещи просто.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:48
9мая будет парад в честь всех живых и погибших,в том числе и в честь моего деда.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Аzamat
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:51
82-го батальона или полка?
Батальон как бы не может быть 82-ым.
Рокоссовский в начале войны командовал корпусом, затем так называемой группой войск, потом армией, потом -фронтом.
 
 

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