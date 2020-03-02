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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1461

Аскар Мамин: Строительство онкоцентра в Актау завершится до конца года

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин рассказал о строительстве онкологического центра в Актау. Об этом сообщается на информационном портале МИА «Казинформ».

Скрншот видеоматериала
О строительстве полноценного онкологического центра в регионе с возможностями проведения всех видов работ по диагностике, лечению, реабилитации и медикаментозному сопровождению онкологических больных рассказал глава Правительства РК.

По его словам, как передаёт МИА «Казинформ», с 2018 года была восстановлена работа по строительству онкологического диспансера на 100 коек в Актау.

- Строительство финансируется за счёт средств компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в рамках программы «Социальные инфраструктурные проекты», - сообщил Аскар Мамин в своём ответе на депутатский запрос.

Как отметил премьер, контрактная стоимость проекта – 9,3 миллиарда тенге.

- В 2018 году освоено 0,5 млрд тенге, в 2019 году освоено 2,1 миллиарда тенге, в 2020 году на реализацию проекта запланировано 6,7 миллиарда тенге. Подрядчиком проекта является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Оркен-1», -сказал он.

Согласно проекту, как сообщил Аскар Мамин, в составе онкологического диспансера предусмотрены: приёмное отделение, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, радиологическое отделение, лаборатория радиоизотопной диагностики, центральное стерилизационное отделение, поликлиническое отделение на 75 посещений в смену.

- Срок завершения строительства запланирован на конец 2020 года, - добавил глава правительства.

Напомним, в ноябре прошлого года о строительстве онкодиспансера рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области, на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. Он отметил, что в 2020 году планируется завершить строительство.



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Комментарии ( 5 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 19:34
Ну представим что его построили и что дальше.Лечить что-ли будут?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:33
Вот эта 20-ти летняя корушка наконец то закрывается!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-1
  • Feniks
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manwyk (Посетители) Сегодня, 18:45
Дай бог.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Feniks
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:39
Вроде онкоцентр начинал пилить Нияз Мухаммед,вроде афелированное тоо с Кушербаевым. Мне это тоо должно денег. Плакали наши денежки?
 
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  • Ян
  • Feniks
  • синдбад
  • leo529
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:51
Надо же! И тридцати лет не прошло.
 
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  • Ян
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:38
Уже все обещали, однако премьер обещает впервые.
Неужели достроят? uhmylka
 
 

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