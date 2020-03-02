Аскар Мамин: Строительство онкоцентра в Актау завершится до конца года

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О строительстве полноценного онкологического центра в регионе с возможностями проведения всех видов работ по диагностике, лечению, реабилитации и медикаментозному сопровождению онкологических больных рассказал глава Правительства РК.
По его словам, как передаёт МИА «Казинформ», с 2018 года была восстановлена работа по строительству онкологического диспансера на 100 коек в Актау.
- Строительство финансируется за счёт средств компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в рамках программы «Социальные инфраструктурные проекты», - сообщил Аскар Мамин в своём ответе на депутатский запрос.
Как отметил премьер, контрактная стоимость проекта – 9,3 миллиарда тенге.
- В 2018 году освоено 0,5 млрд тенге, в 2019 году освоено 2,1 миллиарда тенге, в 2020 году на реализацию проекта запланировано 6,7 миллиарда тенге. Подрядчиком проекта является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Оркен-1», -сказал он.
Согласно проекту, как сообщил Аскар Мамин, в составе онкологического диспансера предусмотрены: приёмное отделение, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, радиологическое отделение, лаборатория радиоизотопной диагностики, центральное стерилизационное отделение, поликлиническое отделение на 75 посещений в смену.
- Срок завершения строительства запланирован на конец 2020 года, - добавил глава правительства.
Напомним, в ноябре прошлого года о строительстве онкодиспансера рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области, на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. Он отметил, что в 2020 году планируется завершить строительство.
По его словам, как передаёт МИА «Казинформ», с 2018 года была восстановлена работа по строительству онкологического диспансера на 100 коек в Актау.
- Строительство финансируется за счёт средств компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в рамках программы «Социальные инфраструктурные проекты», - сообщил Аскар Мамин в своём ответе на депутатский запрос.
Как отметил премьер, контрактная стоимость проекта – 9,3 миллиарда тенге.
- В 2018 году освоено 0,5 млрд тенге, в 2019 году освоено 2,1 миллиарда тенге, в 2020 году на реализацию проекта запланировано 6,7 миллиарда тенге. Подрядчиком проекта является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Оркен-1», -сказал он.
Согласно проекту, как сообщил Аскар Мамин, в составе онкологического диспансера предусмотрены: приёмное отделение, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, радиологическое отделение, лаборатория радиоизотопной диагностики, центральное стерилизационное отделение, поликлиническое отделение на 75 посещений в смену.
- Срок завершения строительства запланирован на конец 2020 года, - добавил глава правительства.
Напомним, в ноябре прошлого года о строительстве онкодиспансера рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области, на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. Он отметил, что в 2020 году планируется завершить строительство.