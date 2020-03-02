Около двух тысяч человек планируют трудоустроить в Жанаозене в этом году

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Аскар Мамин сообщил, что акиматом области утверждена дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в Жанаозене, передаёт МИА «Казинформ».
- В рамках карты обеспечен учёт и сформированы индивидуальные карты безработных лиц Жанаозена, что позволило определить их социальный портрет, - сообщил Аскар Мамин.
По результатам анализа определены 2 042 нуждающихся в мерах содействия занятости, из них 1 641 человек имеют образование (307 – высшее, 1 334 – средне-специальное), 1 796 человек имеют опыт работы, 43 человека из неполных семей, 221 человек из многодетных семей, 59 лиц с ограниченными возможностями.
- В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году запланировано адресное оказание мер поддержки всем безработным с учётом их социального портрета: на постоянные рабочие места – 561 человек, на субсидируемые рабочие места – 1 374 человек, - заключил премьер.
- В рамках карты обеспечен учёт и сформированы индивидуальные карты безработных лиц Жанаозена, что позволило определить их социальный портрет, - сообщил Аскар Мамин.
По результатам анализа определены 2 042 нуждающихся в мерах содействия занятости, из них 1 641 человек имеют образование (307 – высшее, 1 334 – средне-специальное), 1 796 человек имеют опыт работы, 43 человека из неполных семей, 221 человек из многодетных семей, 59 лиц с ограниченными возможностями.
- В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году запланировано адресное оказание мер поддержки всем безработным с учётом их социального портрета: на постоянные рабочие места – 561 человек, на субсидируемые рабочие места – 1 374 человек, - заключил премьер.