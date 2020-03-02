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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:45

Просмотров: 486

Около двух тысяч человек планируют трудоустроить в Жанаозене в этом году

О запланированной работе по трудоустройству безработных в Жанаозене рассказал Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан. Об этом сообщается на информационном портале передаёт МИА «Казинформ».

Иллюстративное фото из открытых источников
Аскар Мамин сообщил, что акиматом области утверждена дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в Жанаозене, передаёт МИА «Казинформ».

- В рамках карты обеспечен учёт и сформированы индивидуальные карты безработных лиц Жанаозена, что позволило определить их социальный портрет, - сообщил Аскар Мамин.

По результатам анализа определены 2 042 нуждающихся в мерах содействия занятости, из них 1 641 человек имеют образование (307 – высшее, 1 334 – средне-специальное), 1 796 человек имеют опыт работы, 43 человека из неполных семей, 221 человек из многодетных семей, 59 лиц с ограниченными возможностями.

- В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году запланировано адресное оказание мер поддержки всем безработным с учётом их социального портрета: на постоянные рабочие места – 561 человек, на субсидируемые рабочие места – 1 374 человек, - заключил премьер.



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:40
Где Жана Озен, а где Аскар Мамин...
NO comments

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Gen Oxy
  • shurik_kz11
 214 (Посетители) Сегодня, 20:05
Фоточку подобрали от души конечно - сразу видно реальное трудоустройство безработного социального портрета с индивидуальной картой в жанаозене жи есть
 
 

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