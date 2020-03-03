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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 601

В этом году в Актау за счет бюджетных средств установят семь новых спортивных и девять детских площадок

До конца года в Актау планируется отремонтировать 40 детских игровых площадок, установить семь новых спортивных и девять детских площадок. Об этом рассказали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Фото из архива
В Актау установлено 256 детских и 182 спортивных площадок. Ремонтируют их, по словам специалистов отдела ЖКХ, ежегодно.
Каждый год реконструкции подлежат 40 детских площадок.

По данным специалистов отдела ЖКХ, в 2020 году в Актау будут установлены семь новых спортивных и девять детских площадок.

- Выбор мест для новых площадок осуществлялся согласно обращениям жителей города. Комиссионно будут рассматриваться места установки и согласовываться с отделом земельных отношений. После проведения конкурса на благоустройство детских и спортивных площадок по государственным закупкам определится подрядчик. Как только заключат договор, работы будут осуществлены, - рассказали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 Aibek.z (Посетители) Сегодня, 11:43
26мкр 26-27-28домах, во дворах нет игровых площадок! во дворе стоят железные конструкции Советских времен. Аким сделай доброе дело детям...
 
 

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