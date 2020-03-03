В этом году в Актау за счет бюджетных средств установят семь новых спортивных и девять детских площадок

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В Актау установлено 256 детских и 182 спортивных площадок. Ремонтируют их, по словам специалистов отдела ЖКХ, ежегодно.

Каждый год реконструкции подлежат 40 детских площадок.



По данным специалистов отдела ЖКХ, в 2020 году в Актау будут установлены семь новых спортивных и девять детских площадок.



- Выбор мест для новых площадок осуществлялся согласно обращениям жителей города. Комиссионно будут рассматриваться места установки и согласовываться с отделом земельных отношений. После проведения конкурса на благоустройство детских и спортивных площадок по государственным закупкам определится подрядчик. Как только заключат договор, работы будут осуществлены, - рассказали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.