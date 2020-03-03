СпецЦОН Актау не будет работать 8 и 9 марта

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В пресс-службе «Правительство для граждан» озвучили график работы спецЦОНа Актау на мартовские праздники.



- Сотрудники спецЦОНа Актау будут отдыхать 8 и 9 марта, так что автовладельцам необходимо успеть завершить свои дела 7 марта. На Наурыз, с 21 по 24 марта включительно, спецЦОН Актау тоже работать не будет. В штатном режиме он заработает с 25 марта, - рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.