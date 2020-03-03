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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 1155

Жителям Мангистау необходимо до 10 апреля 2020 года уплатить налог на имущественный доход

Какие налоговые обязательства возникают в случае реализации жилища? Как оплатить налоги на имущественный доход от реализации недвижимого имущества? На эти вопросы ответили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По данным ведомства, доход от прироста стоимости при реализации имущества физическим лицом возникает при реализации жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на территории страны на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности.

- Необходимо учесть, что доходом от прироста стоимости при реализации такого имущества является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения. К примеру, гражданин приобрел квартиру в январе 2019 года за 10 миллионов тенге, и позже, в сентябре 2019 года, продал эту же квартиру за 12 миллионов тенге. Прирост стоимости составит два миллиона тенге. В случае получения дохода от прироста стоимости налогоплательщику необходимо оплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10 процентов. При определении стоимости приобретения квартиры стоимость затрат на ремонт и мебель не учитывается, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Если реализуется безвозмездно полученное имущество, то прирост стоимости определяется другими способами.

- В случаях реализации индивидуального жилого дома, построенного лицом, его реализующим, а также жилища, полученного в виде наследования, благотворительной помощи, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и рыночной стоимостью реализуемого имущества на дату возникновения права собственности. Рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности. Такая рыночная стоимость должна быть определена физическим лицом не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализовано такое имущество, - говорят в пресс-службе ведомости.

В департаменте также отметили, что при отсутствии рыночной стоимости, определенной на дату возникновения права собственности на реализованное имущество, либо при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, а также в других случаях отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью.

- В данном случае оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество государственной корпорацией «Правительство для граждан» на 1 января года, в котором возникло право собственности на реализованное имущество, - отметили в департаменте государственных доходов региона.

В департаменте госдоходов отметили, что при реализации физическим лицом квартиры, приобретенной путем долевого участия в жилищном строительстве, возникает имущественный доход. Доходом от прироста стоимости при реализации такой квартиры будет являться положительная разница между ценой (стоимостью) реализации квартиры и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

- Физическому лицу, получившему имущественный доход, необходимо представить декларацию по ИПН (форма 240.00) в срок до 31 марта. ИПН необходимо уплатить в срок до 10 апреля, - сообщили в департаменте государственных доходов региона.



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Комментарии ( 2 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 19:04
А что у нас простой народ имеет возможность покупать недвижимость,ради продажи в том же году,в котором купил?
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:23
Вообще обнаглели! Дурдом,уже не знают как обобрать народ!
 
 

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