Вандализм в Актау остается безнаказанным

Акимат Актау в Facebook сообщает, что вандалы разбили стекло рекламной конструкции и сломали скамейки.- На набережной неизвестными лицами разбито стекло рекламной конструкции и сломаны скамейки. Также в сквере Победы разрушены балясины. В связи с этим акимат города просит жителей бережно и ответственно относиться к общему имуществу, - сообщили в городском акимате.