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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 1358

Вандализм в Актау остается безнаказанным

На набережной Актау вандалы разбили стекло рекламной конструкции и сломали скамейки. Об этом сообщает городской акимат.

Фото со страницы городского акимата в Facebook
Акимат Актау в Facebook сообщает, что вандалы разбили стекло рекламной конструкции и сломали скамейки.

Вандализм в Актау остается безнаказанным


Вандализм в Актау остается безнаказанным


- На набережной неизвестными лицами разбито стекло рекламной конструкции и сломаны скамейки. Также в сквере Победы разрушены балясины. В связи с этим акимат города просит жителей бережно и ответственно относиться к общему имуществу, - сообщили в городском акимате.

Вандализм в Актау остается безнаказанным


Вандализм в Актау остается безнаказанным



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Комментарии ( 11 )

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  • Сергей Владимиров
 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:09
А в это время полисмены ставят ограждения на Ынтымаке и возле флагштока.
 
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  • Око
  • Сергей Владимиров
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Око
Намеренно отворачиваются что-ли?

Это как вариант.Вон азамат объявился)))это ему вопрос он себя правильным считает если мне память не изменяет.))
 
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  • синдбад
  • Сергей Владимиров
 Око (Посетители) Сегодня, 18:25
Ян,
странно это всё, конечно.. Но стоит собаку с поводка у моря спустить или закурить - тут как тут "оловянные" look
Намеренно отворачиваются что-ли?

всё вижу
 
-1
  • Аzamat
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • kostya_aktau
  • Сергей Владимиров
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:23
- На набережной неизвестными лицами разбито стекло
С чего вы взяли что они неизвестные,на глазах у всех громят под камерами(муляжами) у нас в 15 мкр 35-37 дома. 4-ре камеры смотрят на наш въезд и каждый третий из четырёх поворачивает через 2-ю сплошную влево или вправо,таки я не видел наказанных. Те же вандалы только вид сбоку.

Цитата: Око
там ж вся набережная в камерах?!

Убеждён это муляжи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Ян
  • Аzamat
 Добродел (Посетители) Сегодня, 17:45
Одним словом "мамбеты"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Ян
 132131212 (Посетители) Сегодня, 17:40
"Вот когда убьют, тогда и обращайтесь" (с) Цитата великих людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • montgomery
  • мунайши73
  • arelav_74
  • Ян
  • синдбад
 сембай (Посетители) Сегодня, 16:51
Плохая организация работ по охране общественного порядка акимата города и местной полиции, которая не контролирует патрулирование foo . Купили все для полиции, а результат работы - большой НЕУД! И городскому акимату не до вандализма наверное. Получается спросить не с кого, наказывать некого.
 
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  • montgomery
  • Ян
 уехавший (Посетители) Сегодня, 16:50
Так патрулировать надо набережную, днем и ночью!! а не в машинах сидеть!!!
 
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  • arelav_74
  • Ян
 Advokataktau14 (Посетители) Сегодня, 16:29
Цитата: Око
там ж вся набережная в камерах?! Вандалов нельзя обознать?! А что в этот момент патруль делал?


это все не за один день и даже месяц случилось! А наш акимат и полиция только проснулись!
 
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  • Advokataktau14
  • montgomery
  • kolu411
  • mer
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:27
меня не покидает ощущение что это спецом кто то делает по заказу, чтобы выделить бабосики на ремонт!!!
 
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