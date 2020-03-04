Мангистау вошел в тройку регионов с высокой заработной платой

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По данным, которые приводит Ranking.kz, в Нур-Султане по итогам IV квартала 2019 года средняя зарплата составила 308,1 тысячи тенге, тогда как медианная (зарплата ниже и выше которой получают 50% работников) — всего 157,4 тысячи тенге. Следом за столицей идут Атырауская и Мангистауская области, где также высокие заработки. В тройку регионов с самой низкой медианной платой – чуть больше 90 тысяч тенге - вошли Северо-Казахстанская и Туркестанская области, а также Шымкент.
- Чем больше разрыв между средней и медианной зарплатой, тем сильнее выражено неравенство в заработной плате и выше доля работников с низкой оплатой труда. Значение средней зарплаты и ее динамичный рост в основном формируются за счет высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх ее значение, однако их заработная плата практически не влияет на медианную, которая более приближена к реальной зарплате значительной части населения, — поясняют аналитики Ranking.kz.
- Чем больше разрыв между средней и медианной зарплатой, тем сильнее выражено неравенство в заработной плате и выше доля работников с низкой оплатой труда. Значение средней зарплаты и ее динамичный рост в основном формируются за счет высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх ее значение, однако их заработная плата практически не влияет на медианную, которая более приближена к реальной зарплате значительной части населения, — поясняют аналитики Ranking.kz.
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