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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:36

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Мангистау вошел в тройку регионов с высокой заработной платой

Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономики, половина трудоустроенных казахстанцев получают зарплату приблизительно в 112,2 тысячи тенге. Средняя зарплата по стране почти в два раза превышает эту сумму и составляет 203 тысячи тенге. В тройку лидеров вошли Атырауская и Мангистауская области. Об этом сообщает Ranking.kz.

фото из открытых источников
По данным, которые приводит Ranking.kz, в Нур-Султане по итогам IV квартала 2019 года средняя зарплата составила 308,1 тысячи тенге, тогда как медианная (зарплата ниже и выше которой получают 50% работников) — всего 157,4 тысячи тенге. Следом за столицей идут Атырауская и Мангистауская области, где также высокие заработки. В тройку регионов с самой низкой медианной платой – чуть больше 90 тысяч тенге - вошли Северо-Казахстанская и Туркестанская области, а также Шымкент.

Мангистау вошел в тройку регионов с высокой заработной платой


- Чем больше разрыв между средней и медианной зарплатой, тем сильнее выражено неравенство в заработной плате и выше доля работников с низкой оплатой труда. Значение средней зарплаты и ее динамичный рост в основном формируются за счет высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх ее значение, однако их заработная плата практически не влияет на медианную, которая более приближена к реальной зарплате значительной части населения, — поясняют аналитики Ranking.kz.



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