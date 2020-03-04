Мангистауский нейрохирург провел сложную операцию первокласснице

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Ребенок поступил в приемный покой 3 марта примерно в 18.00. По предварительным данным, девочка пострадала в результате ДТП.



- Ребенок поступил в экстренном порядке в приемный покой. Состояние при поступлении было очень тяжелым, девочка была без сознания. Была проведена компьютерная томография головного мозга, где обнаружен вдавленный перелом лобной кости. Ее сразу же госпитализировали в реанимационное отделение. Операция длилась 1 час 15 минут, и прошла успешно. На данный момент состояние девочки среднетяжелое. Сознание не потеряла, на все вопросы отвечает, – рассказал Ербол Кенжевалов, детский нейрохирург областной детской больницы.



В операции, помимо детского нейрохирурга, также приняли участие его ассистент и анестезиолог.



Врачи выявили у девочки вдавленный фрагментарный перелом лобно-височной кости слева, ушиб лобной доли, травматический шок ІІ-ІІІ степени, отек головного мозга.



По словам врачей, маленькая пациентка сейчас под постоянным наблюдением, пролежит в больнице около 10 дней, после улучшения состояния ее выпишут. Дальнейшее обследование будет получать в поликлинике по месту проживания.





