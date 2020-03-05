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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 573

В Актау 18 человек находятся на карантине в связи с распространением в мире коронавируса

В числе тех, кто находится на карантине в Актау — 15 граждан Ирана и три казахстанца, прибывшие недавно из Азербайджана и Малайзии. Об этом сообщил Ергали Сыдыманов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Иллюстративное фото
В Актау карантин развёрнут на базе Мангистауского противотуберкулезного диспансера, расположенного в 1 микрорайоне. Он рассчитан на 200 человек. На сегодняшний день, по словам Ергали Сыдыманова, больных коронавирусом в регионе нет. Анализы тех, кто находится на карантине — отрицательные.

- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, с 1 марта на карантин отправляются все иностранцы, которые прибывают к нам из Китая и Ирана, так как эти страны относятся к первой категории риска. На территорию Мангистау за последнее время заехали 15 иранцев, а также гражданин Казахстана, который вернулся из Ирана. Поэтому мы их всех разместили на карантин. Они не отказывались, потому что это их здоровье, и необходимая мера. Два гражданина Ирана хотели улететь из Актау в Азербайджан, но Азербайджан их не принял, поэтому они вернулись и были отправлены на карантин. Ещё один житель Актау отдыхал в Малайзии, а после возвращения домой хотел обследоваться, поэтому мы его тоже определили на карантин, так как Малайзия на сегодня находится в третьей категории риска, а также ещё один гражданин вернулся из Азербайджана и был отправлен на карантин, - рассказал Ергали Сыдыманов.

Стационар для тех, кто на карантине, по словам Ергали Сыдыманова, начали готовить еще в начале января. На сегодняшний день в нём есть все необходимое для обследования.

- Карантинная зона рассчитана на 200 человек, а через дорогу находится инфекционное отделение Мангистауской областной больницы, это очень удобно. На сегодняшний день мы исследовали трижды анализы у всех, кто находится на карантине сейчас, их анализы отрицательные, но для профилактики мы их там продержим установленный срок. Когда 14 дней пройдёт, людей отпустим, но ещё 10 дней будем обзванивать, узнавать о самочувствии. На сегодняшний день у нас в Мангистау короновируса нет, думаю этими мероприятиями мы его сдержим, - сказал Ергали Сыдыманов.

На карантин, по словам Ергали Сыдыманова, отправляются только те граждане, которые недавно были за границей.

- У обратившихся за медицинской помощью казахстанцев собирается анамнез, если человек последние 14 дней за границей не был, то он отправляется, как положено, в больницу. Карантин касается только тех людей, которые прибыли из неблагополучных стран, - сказал Ергали Сыдыманов.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг напомнил, что с 5 марта морские порты Актау и Курык не будут обслуживать суда из Ирана и Азербайджана.

- Азербайджан у нас на сегодняшний день стоит во второй категории риска, поэтому порты для них тоже закрываются. Другие иностранные суда будут приходить, но экипаж выходить на сушу не будет, - сообщил Ергали Сыдыманов.

Сокращено и число авиарейсов из Азербайджана с семи рейсов в неделю до одного. Остальные рейсы будут работать в штатном режиме, но будет усилен контроль за внутренними рейсами, в частности, из Алматы и Нур-Султана.

- В штате санитарно-карантинного пункта аэропорта было три человека, но в связи с необходимостью мы его увеличили. Нам помогли наши актюбинские коллеги, которые направили к нам четверых своих сотрудников. Также пятерых эпидемиологов мы направили в аэропорт из противочумной станции и двоих сотрудников из нашего департамента. Таким образом, 12 специалистов будут работать в аэропорту Актау, - сказал Ергали Сыдыманов.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:01
Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг напомнил, что с 5 марта морские порты Актау и Курык не будут обслуживать суда из Ирана и Азербайджана.

burumburum кто-то лукавит...

всё вижу
 
 

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