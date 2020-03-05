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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 27

Леопард попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике

Фотографии леопарда на своей странице в Facebook опубликовал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира РК.

Леопард в в Устюртском заповеднике
Сакен Дилдахмет опубликовал у себя в Facebook фотографии леопарда, который попал в объектив фотокамеры.

- Сегодня день прекрасный! Нашим специалистам заповедника удалось сделать такой качественный кадр, - написал он.

По его словам, снять на камеру хищника удалось на территории Устюртского заповедника.

Напомним, что леопард уже не раз попадал в фотоловушку, камеры несколько раз фиксировали кошку в Устюртском заповеднике.

Леопард попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике


Для справки:

Леопард Panthera pardus L.,1758 – один из видов крупных хищных млекопитающих, имеющий обширный ареал, охватывающий большую часть Африки и существенную часть Южной Азии.
Переднеазиатский леопард Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) в качестве подвида относится к виду леопард (Panthera pardus), роду Пантера (Panthera), подсемейству Большие кошки (Pantherinae).
Как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, переднеазиатский леопард внесён в Красный список МСОП (категория Endangered) и внесён в Красные книги ряда сопредельных с Казахстаном государств.

Формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.

На сегодняшний день, начиная с 2000 годов, на территории Казахстана достоверно известны четыре случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе – три на плато Устюрт в пределах Мангистауской области.

По мнению экспертов, природные условия на казахстанской части плато Устюрт могут обеспечить формирование здесь устойчивой популяции леопарда в случае реализации комплекса мер, рекомендуемых специалистами.

Переднеазиатский леопард, мировая популяция которого составляет менее 1000 экземпляров, полностью соответствует требованиям к видам, заносимым в Красную книгу РК.



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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 11:46
Какой красавец.
 
 

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