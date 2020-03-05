Леопард попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике

Леопард в в Устюртском заповеднике
Сакен Дилдахмет опубликовал у себя в Facebook фотографии леопарда, который попал в объектив фотокамеры.
- Сегодня день прекрасный! Нашим специалистам заповедника удалось сделать такой качественный кадр, - написал он.
По его словам, снять на камеру хищника удалось на территории Устюртского заповедника.
Напомним, что леопард уже не раз попадал в фотоловушку, камеры несколько раз фиксировали кошку в Устюртском заповеднике.
Для справки:
Леопард Panthera pardus L.,1758 – один из видов крупных хищных млекопитающих, имеющий обширный ареал, охватывающий большую часть Африки и существенную часть Южной Азии.
Переднеазиатский леопард Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) в качестве подвида относится к виду леопард (Panthera pardus), роду Пантера (Panthera), подсемейству Большие кошки (Pantherinae).
Как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, переднеазиатский леопард внесён в Красный список МСОП (категория Endangered) и внесён в Красные книги ряда сопредельных с Казахстаном государств.
Формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.
На сегодняшний день, начиная с 2000 годов, на территории Казахстана достоверно известны четыре случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе – три на плато Устюрт в пределах Мангистауской области.
По мнению экспертов, природные условия на казахстанской части плато Устюрт могут обеспечить формирование здесь устойчивой популяции леопарда в случае реализации комплекса мер, рекомендуемых специалистами.
Переднеазиатский леопард, мировая популяция которого составляет менее 1000 экземпляров, полностью соответствует требованиям к видам, заносимым в Красную книгу РК.
- Сегодня день прекрасный! Нашим специалистам заповедника удалось сделать такой качественный кадр, - написал он.
По его словам, снять на камеру хищника удалось на территории Устюртского заповедника.
Напомним, что леопард уже не раз попадал в фотоловушку, камеры несколько раз фиксировали кошку в Устюртском заповеднике.
Для справки:
Леопард Panthera pardus L.,1758 – один из видов крупных хищных млекопитающих, имеющий обширный ареал, охватывающий большую часть Африки и существенную часть Южной Азии.
Переднеазиатский леопард Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) в качестве подвида относится к виду леопард (Panthera pardus), роду Пантера (Panthera), подсемейству Большие кошки (Pantherinae).
Как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, переднеазиатский леопард внесён в Красный список МСОП (категория Endangered) и внесён в Красные книги ряда сопредельных с Казахстаном государств.
Формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.
На сегодняшний день, начиная с 2000 годов, на территории Казахстана достоверно известны четыре случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе – три на плато Устюрт в пределах Мангистауской области.
По мнению экспертов, природные условия на казахстанской части плато Устюрт могут обеспечить формирование здесь устойчивой популяции леопарда в случае реализации комплекса мер, рекомендуемых специалистами.
Переднеазиатский леопард, мировая популяция которого составляет менее 1000 экземпляров, полностью соответствует требованиям к видам, заносимым в Красную книгу РК.