В Актау идёт незаконная прокладка нефтетрубопровода под железнодорожными путями

Фото zakon.kz
По данным сайта zakon.kz в Актау накаляется ситуация, спровоцированная прокладкой нефтетрубопровода под железнодорожными путями компании «Каскор-Транссервис».
- Как известно, «Каскор-Транссервис» является одним из крупнейших перевозчиков в Западном Казахстане и собственником железнодорожных путей в данном регионе. Для того, чтобы проложить нефтетрубопровод под этими путями, необходимо согласие «Каскор-Транссервиса». Невзирая на это, некая компания решила проложить свой нефтепровод, игнорируя запреты собственника ж/д путей, технологические стандарты и строгие правила промышленной безопасности, - говорится на сайте zakon.kz.
Трубопровод проходит в районе ТЭЦ-3 в считанных метрах над каналом забора воды из Каспия, которая поступает в систему очистки и направляется на обеспечение потребностей жителей Актау. По закону в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается прокладывать нефтетрубопровод, по техническим нормативам не разрешается прокладка магистрального трубопровода через железнодорожное полотно.
По данным сайта zakon.kz, местные контролирующие органы дали соответствующее одобрение, а курирующее министерство – необходимую справку. Подкорректированы технические нормативы, и дело пошло.
Между тем, «Каскор-Транссервис» выражает категорическое несогласие с прокладкой нефтепровода под своими путями, спорит, доказывает, беспокоится о безопасности функционирования своих транспортных артерий. Компания вынуждена ограничить доставку оборудования, сырья и материалов на «МАЭК-Казатомпром», предупредила о полном прекращении перевозок в ближайшей перспективе.
По словам юриста Дмитрия Братуся, представляющего в судебном споре АО «Каскор-Транссервис», нарушены все мыслимые принципы – юридические, технические, общечеловеческие.
- Во-первых, компания «Каскор-Транссервис» является собственником этого участка земли, собственником данной железной дороги и своего согласия на прокладку нефтепровода она не давала, – говорит юрист.
– Во-вторых, «Каскор-Транссервис» не намерен брать на себя ответственность в случае промышленной аварии или, того хуже, техногенной катастрофы. По этим путям и отработанное сырьё вывозится с «Казатомпрома», и стратегические грузы поставляются. В результате попытки протащить под путями нефтепровод просел грунт, что привело к изменению уровня полотна и приостановлению движения поездов на этом участке. Данные факты официально зафиксированы. Имеется очень высокий риск аварии, мы трезвоним во все колокола, пишем во все инстанции, но местные контрольные и надзорные органы аккуратно дистанцируются от проблемы, делают вид, что ничего не происходит. Почему так?!- сказал Дмитрий Братуся.
По словам юриста, на обустройство таких нефтепроводов по закону требуется согласие правительства страны. Местные суды первой и апелляционной инстанций мотивированно запретили прокладку нефтепровода. Однако, Верховный суд усмотрел основания для возбуждения кассационного производства.
Нефтепровод – источник повышенной опасности, и жителям региона далеко небезразлично, насколько они защищены от всякого рода аварийных ситуаций и бедствий. «Казатомпром» – это не только стратегическое предприятие, это сердце Актау, население города зависит от его бесперебойной работы.
- Хотелось бы, чтобы в погоне за «длинным тенге» (или «длинным долларом»?!) руководство компании - собственника нефтепровода помнило о нуждах людей и не забывало о требованиях безопасности. Надеемся, что на общественных слушаниях социально активное население Актау сможет обсудить не только обустройство парка «Акбота» и велосипедных дорожек вдоль набережной, но и прокладку незаконного нефтепровода. Ведь примеры вопиющей халатности должностных лиц в Казахстане известны – «Бесоба», «Алгабас», не говоря уж о статистике железнодорожных катастроф за последние годы, – подчеркнул Дмитрий Братусь.
- Как известно, «Каскор-Транссервис» является одним из крупнейших перевозчиков в Западном Казахстане и собственником железнодорожных путей в данном регионе. Для того, чтобы проложить нефтетрубопровод под этими путями, необходимо согласие «Каскор-Транссервиса». Невзирая на это, некая компания решила проложить свой нефтепровод, игнорируя запреты собственника ж/д путей, технологические стандарты и строгие правила промышленной безопасности, - говорится на сайте zakon.kz.
Трубопровод проходит в районе ТЭЦ-3 в считанных метрах над каналом забора воды из Каспия, которая поступает в систему очистки и направляется на обеспечение потребностей жителей Актау. По закону в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается прокладывать нефтетрубопровод, по техническим нормативам не разрешается прокладка магистрального трубопровода через железнодорожное полотно.
По данным сайта zakon.kz, местные контролирующие органы дали соответствующее одобрение, а курирующее министерство – необходимую справку. Подкорректированы технические нормативы, и дело пошло.
Между тем, «Каскор-Транссервис» выражает категорическое несогласие с прокладкой нефтепровода под своими путями, спорит, доказывает, беспокоится о безопасности функционирования своих транспортных артерий. Компания вынуждена ограничить доставку оборудования, сырья и материалов на «МАЭК-Казатомпром», предупредила о полном прекращении перевозок в ближайшей перспективе.
По словам юриста Дмитрия Братуся, представляющего в судебном споре АО «Каскор-Транссервис», нарушены все мыслимые принципы – юридические, технические, общечеловеческие.
- Во-первых, компания «Каскор-Транссервис» является собственником этого участка земли, собственником данной железной дороги и своего согласия на прокладку нефтепровода она не давала, – говорит юрист.
– Во-вторых, «Каскор-Транссервис» не намерен брать на себя ответственность в случае промышленной аварии или, того хуже, техногенной катастрофы. По этим путям и отработанное сырьё вывозится с «Казатомпрома», и стратегические грузы поставляются. В результате попытки протащить под путями нефтепровод просел грунт, что привело к изменению уровня полотна и приостановлению движения поездов на этом участке. Данные факты официально зафиксированы. Имеется очень высокий риск аварии, мы трезвоним во все колокола, пишем во все инстанции, но местные контрольные и надзорные органы аккуратно дистанцируются от проблемы, делают вид, что ничего не происходит. Почему так?!- сказал Дмитрий Братуся.
По словам юриста, на обустройство таких нефтепроводов по закону требуется согласие правительства страны. Местные суды первой и апелляционной инстанций мотивированно запретили прокладку нефтепровода. Однако, Верховный суд усмотрел основания для возбуждения кассационного производства.
Нефтепровод – источник повышенной опасности, и жителям региона далеко небезразлично, насколько они защищены от всякого рода аварийных ситуаций и бедствий. «Казатомпром» – это не только стратегическое предприятие, это сердце Актау, население города зависит от его бесперебойной работы.
- Хотелось бы, чтобы в погоне за «длинным тенге» (или «длинным долларом»?!) руководство компании - собственника нефтепровода помнило о нуждах людей и не забывало о требованиях безопасности. Надеемся, что на общественных слушаниях социально активное население Актау сможет обсудить не только обустройство парка «Акбота» и велосипедных дорожек вдоль набережной, но и прокладку незаконного нефтепровода. Ведь примеры вопиющей халатности должностных лиц в Казахстане известны – «Бесоба», «Алгабас», не говоря уж о статистике железнодорожных катастроф за последние годы, – подчеркнул Дмитрий Братусь.
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