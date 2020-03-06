Кажимурат Хайрушев: Актау дважды едва не взлетел на воздух из-за заводов

Экс-глава ДЧС Мангистауской области Кажимурат Хайрушев
На сайте NUR.KZ сообщается, что сейчас Кажимурат Хайрушев на пенсии, но его до сих пор беспокоит безопасность казахстанцев в быту и на производстве. Он по личному опыту знает, что шутить с этой темой нельзя.
- Кажимурат Хайрушев руководил областным департаментом по ЧС в конце 90-х. В эти годы большая часть промышленных заводов региона была в полуразрушенном состоянии. В середине 1999 года Кажимурат Хайрушев получил документы, из которых следовало, что на заводе, производившем пластмассу, но закрывшемся из-за банкротства, находится 75 тонн перекисных соединений, у которых истёк срок годности. Эти вещества могли запросто взорваться в любой момент, - говорится на сайте NUR.KZ.
Сам Кажимурат Хайрушев признаётся, что на тот момент даже не осознавал, насколько это опасно, но, что ситуация достаточно серьезна, понял сразу. Он написал письмо в правительство и попросил прислать в регион комиссию, которая бы решила, что делать с веществами.
Прибывшая комиссия установила, что, если бы все эти 75 тонн перекисных соединений взорвались, то взрывная волна уничтожила бы не только завод, но и весь Актау. Кроме того, волна бы зацепила и атомный реактор БН-350, который хотя и не работал к тому времени, но стержни в нём еще оставались.
- Ситуация на предприятии была названа чрезвычайной, но горожан об этом предупреждать не стали: могла подняться паника среди населения. Поскольку вывести все 75 тонн в одно мгновение было невозможно, необходимо было застраховаться от случайного взрыва, вероятность которого была довольна высока - на дворе стояла жара, а химвещества могли дать реакцию при высокой температуре. Проблема была ещё и в том, что после остановки производства на территорию завода перестали подавать электроэнергию и воду. Тогда я сам добился подачи на завод воды и электричества. В итоге целый год, пока постепенно с предприятия вывозились эти вещества, спасатели поливали их холодной водой, - рассказал Кажимурат Хайрушев.
Едва успели спасатели отойти от этой ЧС, как стало известно о другой: на химическом горно-металлургическом заводе хранились 16 бочек фтористого водорода. Если бы эти бочки разгерметизировались, то последствия были бы даже хуже, чем от взрыва перекисных соединений - они бы уничтожили все в радиусе 20 километров.
Кажимурат Хайрушев вспоминает, что на эту ЧС было выделено всего четыре дня. Спасатели решили бороться с проблемой прямо на территории завода: они наполнили огромный бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор опускали бочки с опасным веществом, а когда их вскрывали, раствор нейтрализовал действие фтористого водорода.
Кажимурат Хайрушев отмечает, что работа с фтористым водородом чрезвычайно опасна: бочки нельзя трясти, нести их нужно было очень аккуратно - они могли взорваться. Кроме того, таким веществом можно отравиться: если оно попадает на кожу, человек сначала не почувствует ничего, но на следующий день на месте попадания вещества появляются язвы, а ожоги появляются даже на слизистой глаза. Если же такой водород вдохнуть, то он разрушит ткани лёгких.
Чтобы в случае чего успеть помочь спасателям, на территории завода во время операции дежурили и медики, и пожарные. Вся ответственность за операцию лежала на Кажимурате Хайрушеве.
Экс-глава ДЧС считает, что главное в работе спасателей - не ликвидация последствий трагедии, а её недопущение.
- Кажимурат Хайрушев руководил областным департаментом по ЧС в конце 90-х. В эти годы большая часть промышленных заводов региона была в полуразрушенном состоянии. В середине 1999 года Кажимурат Хайрушев получил документы, из которых следовало, что на заводе, производившем пластмассу, но закрывшемся из-за банкротства, находится 75 тонн перекисных соединений, у которых истёк срок годности. Эти вещества могли запросто взорваться в любой момент, - говорится на сайте NUR.KZ.
Сам Кажимурат Хайрушев признаётся, что на тот момент даже не осознавал, насколько это опасно, но, что ситуация достаточно серьезна, понял сразу. Он написал письмо в правительство и попросил прислать в регион комиссию, которая бы решила, что делать с веществами.
Прибывшая комиссия установила, что, если бы все эти 75 тонн перекисных соединений взорвались, то взрывная волна уничтожила бы не только завод, но и весь Актау. Кроме того, волна бы зацепила и атомный реактор БН-350, который хотя и не работал к тому времени, но стержни в нём еще оставались.
- Ситуация на предприятии была названа чрезвычайной, но горожан об этом предупреждать не стали: могла подняться паника среди населения. Поскольку вывести все 75 тонн в одно мгновение было невозможно, необходимо было застраховаться от случайного взрыва, вероятность которого была довольна высока - на дворе стояла жара, а химвещества могли дать реакцию при высокой температуре. Проблема была ещё и в том, что после остановки производства на территорию завода перестали подавать электроэнергию и воду. Тогда я сам добился подачи на завод воды и электричества. В итоге целый год, пока постепенно с предприятия вывозились эти вещества, спасатели поливали их холодной водой, - рассказал Кажимурат Хайрушев.
Едва успели спасатели отойти от этой ЧС, как стало известно о другой: на химическом горно-металлургическом заводе хранились 16 бочек фтористого водорода. Если бы эти бочки разгерметизировались, то последствия были бы даже хуже, чем от взрыва перекисных соединений - они бы уничтожили все в радиусе 20 километров.
Кажимурат Хайрушев вспоминает, что на эту ЧС было выделено всего четыре дня. Спасатели решили бороться с проблемой прямо на территории завода: они наполнили огромный бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор опускали бочки с опасным веществом, а когда их вскрывали, раствор нейтрализовал действие фтористого водорода.
Кажимурат Хайрушев отмечает, что работа с фтористым водородом чрезвычайно опасна: бочки нельзя трясти, нести их нужно было очень аккуратно - они могли взорваться. Кроме того, таким веществом можно отравиться: если оно попадает на кожу, человек сначала не почувствует ничего, но на следующий день на месте попадания вещества появляются язвы, а ожоги появляются даже на слизистой глаза. Если же такой водород вдохнуть, то он разрушит ткани лёгких.
Чтобы в случае чего успеть помочь спасателям, на территории завода во время операции дежурили и медики, и пожарные. Вся ответственность за операцию лежала на Кажимурате Хайрушеве.
Экс-глава ДЧС считает, что главное в работе спасателей - не ликвидация последствий трагедии, а её недопущение.