«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.53 KZT
  • €1 = 425.09 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 1901

Кажимурат Хайрушев: Актау дважды едва не взлетел на воздух из-за заводов

Экс-глава ДЧС Мангистауской области Кажимурат Хайрушев рассказал, как Актау дважды едва не взлетел на воздух из-за заводов. Предотвратить трагедию удалось благодаря работам спасателей, в то время как горожане даже не знали об опасности, передаёт NUR.KZ со ссылкой на газету «Время».

Экс-глава ДЧС Мангистауской области Кажимурат Хайрушев
На сайте NUR.KZ сообщается, что сейчас Кажимурат Хайрушев на пенсии, но его до сих пор беспокоит безопасность казахстанцев в быту и на производстве. Он по личному опыту знает, что шутить с этой темой нельзя.

- Кажимурат Хайрушев руководил областным департаментом по ЧС в конце 90-х. В эти годы большая часть промышленных заводов региона была в полуразрушенном состоянии. В середине 1999 года Кажимурат Хайрушев получил документы, из которых следовало, что на заводе, производившем пластмассу, но закрывшемся из-за банкротства, находится 75 тонн перекисных соединений, у которых истёк срок годности. Эти вещества могли запросто взорваться в любой момент, - говорится на сайте NUR.KZ.

Сам Кажимурат Хайрушев признаётся, что на тот момент даже не осознавал, насколько это опасно, но, что ситуация достаточно серьезна, понял сразу. Он написал письмо в правительство и попросил прислать в регион комиссию, которая бы решила, что делать с веществами.

Прибывшая комиссия установила, что, если бы все эти 75 тонн перекисных соединений взорвались, то взрывная волна уничтожила бы не только завод, но и весь Актау. Кроме того, волна бы зацепила и атомный реактор БН-350, который хотя и не работал к тому времени, но стержни в нём еще оставались.

- Ситуация на предприятии была названа чрезвычайной, но горожан об этом предупреждать не стали: могла подняться паника среди населения. Поскольку вывести все 75 тонн в одно мгновение было невозможно, необходимо было застраховаться от случайного взрыва, вероятность которого была довольна высока - на дворе стояла жара, а химвещества могли дать реакцию при высокой температуре. Проблема была ещё и в том, что после остановки производства на территорию завода перестали подавать электроэнергию и воду. Тогда я сам добился подачи на завод воды и электричества. В итоге целый год, пока постепенно с предприятия вывозились эти вещества, спасатели поливали их холодной водой, - рассказал Кажимурат Хайрушев.

Едва успели спасатели отойти от этой ЧС, как стало известно о другой: на химическом горно-металлургическом заводе хранились 16 бочек фтористого водорода. Если бы эти бочки разгерметизировались, то последствия были бы даже хуже, чем от взрыва перекисных соединений - они бы уничтожили все в радиусе 20 километров.

Кажимурат Хайрушев вспоминает, что на эту ЧС было выделено всего четыре дня. Спасатели решили бороться с проблемой прямо на территории завода: они наполнили огромный бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор опускали бочки с опасным веществом, а когда их вскрывали, раствор нейтрализовал действие фтористого водорода.

Кажимурат Хайрушев отмечает, что работа с фтористым водородом чрезвычайно опасна: бочки нельзя трясти, нести их нужно было очень аккуратно - они могли взорваться. Кроме того, таким веществом можно отравиться: если оно попадает на кожу, человек сначала не почувствует ничего, но на следующий день на месте попадания вещества появляются язвы, а ожоги появляются даже на слизистой глаза. Если же такой водород вдохнуть, то он разрушит ткани лёгких.

Чтобы в случае чего успеть помочь спасателям, на территории завода во время операции дежурили и медики, и пожарные. Вся ответственность за операцию лежала на Кажимурате Хайрушеве.

Экс-глава ДЧС считает, что главное в работе спасателей - не ликвидация последствий трагедии, а её недопущение.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 12:07
Valderrama,
Да в хвостохранилище небось скинули и спят спокойно

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:44
Ohotnik,
Из его интервью в time.kz: «Но в процессе выяснилось, что свыше 20 тонн токсичных веществ невозможно вывезти, так как вероятность их взрыва во время транспортировки оказалась крайне высокой. Эксперты рекомендовали их уничтожить на территории региона, что и было сделано.»

Можете прокомментировать? В каком месте уничтожали?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 11:21
Живём ничего не знаем и не интересуемся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Raiders
  • Ян
  • русалка
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:17
Хороший специалист Хайрушев, много полезного сделал, но с годами на мемуары потяну. Так себя расхвалил, прямо медаль с орденом хочется ему дать. Лежали эти пероксиды 10 лет и не взрывались, а тут узнали о них и сразу паника. Вот у меня в аптечке перекись водорода лежит просроченная и я не боюсь, что она взорвется. Для взрыва кроме окислителя еще что окислять необходимо.
Да и по фтористому водороду не было такой паники, я в то время как раз на ХГМЗ работал. Конечно работникам завода, которые производили эти работы, выдали изолирующие противогазы, но уж такой прямо проблемы не было. Все в рабочем порядке решили. Тем более, что фтористый водород использовался в технологии многие годы и люди умели с ним работать. Другое дело, что обогащать уран уже не нужно было, фтористый водород планово решили утилизировать.
Статья, на мой взгляд, была написана для того, чтобы напомнить о себе, человек на пенсии, без дела сидеть не привык вот и занимается писательством
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика