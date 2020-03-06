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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 502

Алипкали Бисекешев дал совет жителям Актау: Здоровым людям не нужно носить маски

В Актау дефицит медицинских масок произошёл из-за ажиотажа с коронавирусом. Председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев призывает жителей Актау не паниковать, так как ношение масок необходимо для уже заболевших людей в целях дальнейшего нераспространения инфекции.

Иллюстрация к материалу
Жители Актау жалуются, что не могут купить медицинские маски в аптеках.

Председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев подтвердил факт дефицита медицинских масок в городе.

По его словам, аптеки получают товар от оптовых фирм, и когда будет завоз масок в аптеки города, ответить не может.

В свою очередь, Алипкали Бисекешев призывает жителей Актау не сеять панику.

- В Казахстане больных коронавирусом нет. Здоровым людям нет необходимости носить медицинские маски. Ношение масок необходимо для уже заболевших людей в целях дальнейшего нераспространения инфекции, - отметил Алипкали Бисекешев.



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Комментарии ( 3 )

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 cas177cas (Посетители) Сегодня, 11:33
ну судя по карте распостранения по планете коронавируса его нету только в Казахстане и в Антарктиде... lol
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 11:26
этих масок нет в продаже вообще или аптеки не продают, а потом перепродают на сайтах за бешеные деньги, как писали некоторые СМИ ранее
 
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markus (Посетители) Сегодня, 11:20
Потому что их не хватает. А так к короновирусу готовы...
 
 

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