Алипкали Бисекешев дал совет жителям Актау: Здоровым людям не нужно носить маски

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Жители Актау жалуются, что не могут купить медицинские маски в аптеках.



Председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев подтвердил факт дефицита медицинских масок в городе.



По его словам, аптеки получают товар от оптовых фирм, и когда будет завоз масок в аптеки города, ответить не может.



В свою очередь, Алипкали Бисекешев призывает жителей Актау не сеять панику.



- В Казахстане больных коронавирусом нет. Здоровым людям нет необходимости носить медицинские маски. Ношение масок необходимо для уже заболевших людей в целях дальнейшего нераспространения инфекции, - отметил Алипкали Бисекешев.