Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Концерт
В Актау 7 марта пройдёт концерт Ислама Музаева на сцене КДК имени Абая. Ислам Музаев подарит вам новую концертную программу «Я тебя найду». Праздничный концерт посвящён Международному женскому дню. В исполнении прозвучат полюбившие хиты артиста и новые песни. Заказ билетов: 8702 260 88 08.
Экскурсии
Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала, Айракты – Шоманай, Каракавак и Форт-Шевченко
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии 7 и 9 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
«CASPIAN MARAPHON»
Массовый забег состоится 8 марта. Забег - 1.5 км (бесплатный для девочек до 18 лет). Cтарт в 09:30 на набережной в 7 микрорайоне, возле надписи «I LOVE AKTAU», у ресторана PR. Финиш - в 4 микрорайоне (сцена у моря на спуске).
Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» 7 марта приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»
Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 7 марта, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.
Кулинарный мастер-класс от «Сказки»
Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 8 марта в 14:30 на кулинарный мастер-класс по росписи праздничных пряников! Запись по телефону: 87025930000. Мастер-класс платный.
Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Семейные страсти»
Дела на работе и у Мейржана и Даны идут не очень хорошо. У их друзей, напротив, все «в шоколаде». Вся их жизнь – это поездки за границу и многочисленные тусовки. Подруги Даны посмеиваются над ней, что они никуда никогда не ездят. Дана умоляет мужа куда-нибудь свозить её и детей, но у Мейржана нет такой возможности. И вот ему в голову приходит мысль взять минивэн на работе и повезти семью в Актау, к морю. Ни Дане, ни детям эта идея не нравится, но они поддаются на уговоры Мейржана. В дороге семью ждут многочисленные и опасные приключения.
«Вперёд»
Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.
«Человек-невидимка»
На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.
«Жаным, ты не поверишь!»
Всё начинается банально — со ссоры молодой семейной пары. Супруги находятся в ожидании своего первенца, с каждым днём обстановка накаляется, и главный герой Дастан, не выдержав постоянного натиска жены, решает сбежать хотя бы на один денек к своим друзьям: горе-бизнесмену и участковому полицейскому. Мужчины решают поехать на рыбалку, и всё прошло бы гладко, если бы не череда непредвиденных, внезапных и уму непостижимых событий. Сюжет закручивается так, что даже бывалые служители закона ни за что не поверили бы!
«Остров фантазий»
Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана
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