Как провести ближайшие выходные в Актау

Концерт

Экскурсии

Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала, Айракты – Шоманай, Каракавак и Форт-Шевченко



«CASPIAN MARAPHON»

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»

Кулинарный мастер-класс от «Сказки»



Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»

Для любителей кино



«Семейные страсти»

«Вперёд»

«Человек-невидимка»

«Жаным, ты не поверишь!»



«Остров фантазий»

В Актау 7 марта пройдёт концерт Ислама Музаева на сцене КДК имени Абая. Ислам Музаев подарит вам новую концертную программу «Я тебя найду». Праздничный концерт посвящён Международному женскому дню. В исполнении прозвучат полюбившие хиты артиста и новые песни. Заказ билетов: 8702 260 88 08.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии 7 и 9 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Массовый забег состоится 8 марта. Забег - 1.5 км (бесплатный для девочек до 18 лет). Cтарт в 09:30 на набережной в 7 микрорайоне, возле надписи «I LOVE AKTAU», у ресторана PR. Финиш - в 4 микрорайоне (сцена у моря на спуске).Семейный центр «Апельсинка» 7 марта приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 7 марта, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 8 марта в 14:30 на кулинарный мастер-класс по росписи праздничных пряников! Запись по телефону: 87025930000. Мастер-класс платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Дела на работе и у Мейржана и Даны идут не очень хорошо. У их друзей, напротив, все «в шоколаде». Вся их жизнь – это поездки за границу и многочисленные тусовки. Подруги Даны посмеиваются над ней, что они никуда никогда не ездят. Дана умоляет мужа куда-нибудь свозить её и детей, но у Мейржана нет такой возможности. И вот ему в голову приходит мысль взять минивэн на работе и повезти семью в Актау, к морю. Ни Дане, ни детям эта идея не нравится, но они поддаются на уговоры Мейржана. В дороге семью ждут многочисленные и опасные приключения.Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.Всё начинается банально — со ссоры молодой семейной пары. Супруги находятся в ожидании своего первенца, с каждым днём обстановка накаляется, и главный герой Дастан, не выдержав постоянного натиска жены, решает сбежать хотя бы на один денек к своим друзьям: горе-бизнесмену и участковому полицейскому. Мужчины решают поехать на рыбалку, и всё прошло бы гладко, если бы не череда непредвиденных, внезапных и уму непостижимых событий. Сюжет закручивается так, что даже бывалые служители закона ни за что не поверили бы!Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?