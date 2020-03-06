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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 2195

Общественные слушания по строительству жилого комплекса в 4А микрорайоне Актау признали несостоявшимися

Общественные слушания по возведению двух 22-этажных домов в 4А микрорайоне перенесли. Это требования выдвинули жители Актау, пришедшие на публичное мероприятие. Представитель застройщика обещал сообщить о новой дате проведения слушаний через средства массовой информации.

Активисты Актау. Фото Р. Исмагилова
В слушаниях, которые были назначены на 6 марта в 10:00, приняли участие около 40 человек. Присутствующие выразили недовольство назначенным временем в рабочий день.

- Это же специально было сделано, чтобы многие люди не смогли присутствовать на общественных слушаниях. Выделили небольшой кабинет, куда все, естественно, не вместились. В итоге после наших бурных высказываний относительно строительства двух многоэтажек слушания решено перенести, потому что мы отказались подписывать протокол. Представитель застройщика пообещал выбрать удобное для нас время, чтобы это был выходной день. Ориентировочно следующие общественные слушания, в которых примут участие все желающие, пройдут в апреле, – рассказали жители Актау.






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Комментарии ( 15 )

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  • arelav_74
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:46
кстати где всё таки общественные слушания на счёт стройки бизнес центра в 7а мкр в водоохранной полосе 100 метров. или в водоохранной 2х километровой зоне которая заканчивается у центральной дороги?
так что... господа. кто платит тот и заказывает музыку. а кто платит? lol
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 14:45
Gurabaz[/b
коттеджи не так закрывают вид на море...а вы на минуту представьте,если будут стоять эти многоэтажки(( не то,что вид на море закроют,но и солнца не будет видно за ними((
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:43
следующие общественные слушания, в которых примут участие все желающие, пройдут в апреле

а , зачем? и так понятно судя по видео ВСЕ (большинство) ПРОТИВ. инвесторы же сказали что если будут против то не будут строить!
комментарии пишут, что против. подписи собрали что против. разве мало???
 
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  • arelav_74
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:33
всё также было и с 5а мкр lol lol . а воз и ныне там. так уже 6 или 7 этаж поднимаю
всё это коррупция и в больших масштабах. продажа земли не законная и возведение зданий незаконные.

Цитата: kann
Я не понимаю почему люди против того что наш город развивался,расцветал

да ни кто не против, но не на застройками побережья и рядом с ним. облагородить эти места можно без стройки высоток которые действительно закрывают вход воздуха морского.
вон стоят 3 короны и что? ни кто почти не живёт там!
строят новый бизнес центр внизу в 7а. кто разрешил? где общественные слушания и закон?
пусть идут в новые микрорайоны. кто против????

Цитата: Gurabaz
Но с другой стороны да пусть лучше жилой красивый дом, чем коттеджи которые растянулись на мысе 4-мкр

а чем они вам мешают? кстати это более рационально. потому как застройка должна идти от малого до большого внутрь. а не наоборот. вид на море должен быть доступен всем и его воздух.
 
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  • arelav_74
 Маряк (Посетители) Сегодня, 14:19
Собака лает, караван идёт... Они уже все решили, а эти "слушания" так для протокола. Помните стройку на Розовых скалах запрещали ? Всё равно построили.
 
-1
  • Lady_kz
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  • Pinochet
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:15
С одной стороны я понимаю людей которые против строительство, данного дома, у народа уже нет доверия к местной власти, и все земли понятно как куплены, проданы. Но с другой стороны да пусть лучше жилой красивый дом, чем коттеджи которые растянулись на мысе 4-мкр вот их нужно снести, и строить высотки, и строить должны не шарашкины конторы типа как 3 короны которые и сейчас не могут достроить а известные строительные компании которые строят отличные дома такие как BI group и.т.д.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • MAXISS
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 elek (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: kann
еще арабы будут строит.

Они строить не будут. Будут строить наёмные организации в лучшем случае.

Цитата: kann
Мне кажется лучше высотные дома будут стоят,чем пустырь

Нет не лучше. Лучше, если сделать прогулочную и смотровую площадку для народа, деревья посадить.
 
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 уехавший (Посетители) Сегодня, 13:57
Следующие слушание в апреле? к этому времени они уже 1й этаж построят. Просто делают вид что мнение народа им важно, так для галочки.
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 13:53
Прекратите в конце концов загромождать центр города новыми домами. Уже живого места не осталось. Наши коммуникации уже на пределе своих возможностей работают. А летом ещё будут перебои с электричеством из-за сплит-систем. Стройте за пределами города, т.е. там, где свободно. stop
 
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 cas177cas (Посетители) Сегодня, 13:53
Чует мое сердце что из за эпидемии коронавируса наши власти объявят о запрете на общественные сборища и прочее...А другие втихаря стройку начнут...
 
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