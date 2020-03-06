Общественные слушания по строительству жилого комплекса в 4А микрорайоне Актау признали несостоявшимися

Активисты Актау. Фото Р. Исмагилова

В слушаниях, которые были назначены на 6 марта в 10:00, приняли участие около 40 человек. Присутствующие выразили недовольство назначенным временем в рабочий день.



- Это же специально было сделано, чтобы многие люди не смогли присутствовать на общественных слушаниях. Выделили небольшой кабинет, куда все, естественно, не вместились. В итоге после наших бурных высказываний относительно строительства двух многоэтажек слушания решено перенести, потому что мы отказались подписывать протокол. Представитель застройщика пообещал выбрать удобное для нас время, чтобы это был выходной день. Ориентировочно следующие общественные слушания, в которых примут участие все желающие, пройдут в апреле, – рассказали жители Актау.







