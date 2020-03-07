Защитница животных из Актау возмутилась проведением собачьих боёв

В редакцию Lada.kz обратилась попечитель лиги защиты животных Ольга Бахтеева с просьбой помочь пристроить собаку, которую выпускали на бои прежние хозяева.Животное содержалось на привязи в одном из домов 26 микрорайона. По словам Ольги Бахтеевой, собаку использовали в боях.- Несколько дней назад поступил сигнал, что в одном из домов 26 микрорайона появилась собака породы питбуль, её на ночь привязывают возле двери, на галерее. Собака плачет, ходит под себя. Подростки используют ее, как живую игрушку, она вся покусана, состояние ужасное. Соседи семьи попробовали поговорить с родителями, но в ответ собаку просто спрятали, - рассказала Ольга Бахтеева.Она отметила, что освободить собаку из-под гнёта хозяев ей помог сотрудник отдела ювенальной полиции Актау. В данный момент Ольга Бахтеева ищет новых хозяев собаке.- Мы ищем надёжных хозяев Розе. Также, до сих пор на нашем попечении пёс Бро, которого мы забрали у подростков в плачевном состоянии. Он тоже ищет свою семью. Роза и Бро живут на платных передержках, и мы не откажемся от финансовой поддержки. Нам для них нужны вольеры, для каждого отдельный. Может быть, найдётся человек, который сможет нам помочь решить этот вопрос. Ещё раз обращаемся ко всем родителям: будьте внимательнее к детям, это наше будущее и очень не хочется жить в жестоком, недобром мире, - сказала Ольга Бахтеева.