Власти Актау подали в суд на застройщика

Ранее между акиматом города Актау и специальной мониторинговой группой (СМГ) Мангистауской области был заключен меморандум о двустороннем сотрудничестве по регулярному проведению мониторинга по незаконному строительству на территории областного центра.В этой связи представитель акимата с руководителем СМГ Риммой Утесбаевой побывали в жилом комплексе «Самгау», который возводит ТОО «Grand Stroy Group» в 19А микрорайоне.Установлено, что индивидуальный предприниматель приобрёл данный земельный участок с коммерческой целью на аукционе. Однако выяснилось, что участок использовался незаконно и там возводились многоэтажные дома.Местный акимат подал в суд на ТОО «Grand Stroy Group».