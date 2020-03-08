Полицейские Актау необычно поздравили женщин за рулём

- Автоледи обычно аккуратно ведут себя на дорогах, но увы ДТП с их участием тоже не редкость. Сегодня сотрудники батальона дорожно патрульной службы управления полиции Актау поздравили женщин-автомобилистов с Международным женским днем. Вместо проверки документов и штрафов инспекторы останавливали автомобили, чтобы подарить цветы и поздравить находящихся за рулем женщин с праздником Весны, - отметили в пресс-службе ведомства.

С каждым годом женщин за рулём в Актау становится все больше.Многие признались, что услышать поздравления и получить цветы от сотрудников было приятно. Полицейские пожелали счастья, добра, семейного благополучия и безопасных дорог. Также стражи порядка напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и применения специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.