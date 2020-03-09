Жителей Актау приглашают участвовать в благотворительной акции

В преддверии весенних праздников проект AktauSOS устраивает выставку картин молодых талантов Детской школы искусств.- Оценить и также приобрести работы юных талантов вы можете в период с 8 по 22 марта, - добавил Максим Кенжеев.Организатор проекта отметил, что вырученные же средства с продаж картин будут направлены на финансовую поддержку малоимущих семей.