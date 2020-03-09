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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 570

Жителей Актау приглашают участвовать в благотворительной акции

Выставка картин воспитанников детской школы искусств пройдёт в отеле Caspian Riviera. Вырученные средства направят на финансовую поддержку малоимущих семей области. Об этом сообщил Максим Кенжеев, организатор проекта АktauSOS.

Скриншот видеоматериала
В преддверии весенних праздников проект AktauSOS устраивает выставку картин молодых талантов Детской школы искусств.

- Оценить и также приобрести работы юных талантов вы можете в период с 8 по 22 марта, - добавил Максим Кенжеев.

Организатор проекта отметил, что вырученные же средства с продаж картин будут направлены на финансовую поддержку малоимущих семей.




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