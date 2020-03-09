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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 657

Разработчики знаменитой компании Frictional Games упомянули Мангистаускую область в анонсе новой компьютерной игры

Видеоролик под названием «Коробка 52, запись 16» обнаружили на сайте анонса нового проекта компании-разработчика видеоигр Frictional Games. Девятисекундная запись демонстрирует груду камней, на одном из которых нанесены иероглифы. «Пасхальное яйцо» обнаружил видеоблогер LukassKane.

Скриншот видеоматериала
Студия Frictional Games, созданная Томасом Грипом и Йенсеном Нильсоном, произвела абсолютно новый жанр хоррор-игр.

Последняя игра, вышедшая из под пера мастеров ужаса в видеоиграх — Soma, была выпущена в 2015 году.

Около пяти лет разработчики «молчали» о своём следующем проекте, однако создали специальный сайт для его анонса.

- На сайте была только одна надпись на чёрном фоне - «Наш следующий проект ещё не объявлен». И вот спустя пять лет сайт обновился. Но вместо ожидаемого фанатами анонса на сайте появилась зацикленная анимация пульсирующей белой точки, которая ознаменовала зарождение нового проекта, - рассказал видеоблогер.

Вместе с тем, рядом с иконками социальных сетей на сайте появилась иконка с символом глаза, очень похожая на «глаз Гора».

- Сколько бы вы на неё не тыкали — ничего не произойдёт, но если просто навести указатель мыши на иконку — появится URL скрытого видео на Youtube, загруженного на официальный канал Frictional Games, - отмечает видеоблогер.



LukassKane сообщает, что видеоролик называется «Коробка 52, запись 16», который был снят в районе села Шетпе, Мангистауской области.

- На записи запечатлена груда камней, среди которых выделяется один — с нарисованными синим мелом иероглифами. Съёмка датируется 16 апреля 1983 года. Шетпе — небольшое село, расположенное вблизи горы Шеркала. Выбор данной локации ничуть не удивителен. Через всю гору проходит система пещер, которые по словам местных жителей населены духами. Кроме того, историки утверждают, что много столетий назад на горе располагался город-крепость. Идеальное место для поиска древних артефактов, - подытожил блогер.

Видео LukassKane выложил на своем канале в Youtube 4 марта.

Спустя два дня, 6 марта, компания Frictional Games анонсировала продолжение своей главной серии ужастиков и представила первый трейлер Amnesia: Rebirth.



Для справки:
«Пасхальное яйцо» (англ. Easter Egg) — секрет в компьютерной игре, фильме или программном обеспечении, заложенный создателями. Отличие пасхального яйца в игре от обычного игрового секрета состоит в том, что его содержание, как правило, не вписывается в общую концепцию, выглядит в контексте неправдоподобно, нелепо, и зачастую является внешней ссылкой. Пасхальные яйца играют роль своеобразных шуток для внимательных игроков или зрителей, но могут применяться в целях защиты авторских прав.

Чаще всего для «получения» пасхального яйца следует произвести сложную или нестандартную совокупность действий, что делает маловероятным случайное обнаружение. Название происходит от популярного в США и бывших Британских колониях семейного мероприятия «охота за яйцами» (англ. egg hunt), устраиваемого накануне Пасхи, в котором участники должны, с помощью подсказок, найти как можно больше спрятанных по местности предметов — «пасхальных яиц».



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Комментарии ( 1 )

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214 (Посетители) Сегодня, 15:00
Александр, нужно стараться называть публикуемые вами статейки точнее, это совсем не сложно. В данном случае верным было бы название "Некоему безвестному блогеру ПОКАЗАЛОСЬ, что" и далее уже предложенное вами название.
 
 

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