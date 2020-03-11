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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 558

С начала года в Актау зарегистрировано 20 новых случаев туберкулеза

Среди впервые заболевших 16 взрослых и четверо детей. Об этом рассказал Алтынбек Нариман, главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

Флюоорография. Фото автора из архива Lada.kz
В 2019 году в областном центре было зарегистрировано 115 новых случаев туберкулеза, 71 из них у учащихся школ города, всего изолированы 66 школьников. Дети и подростки, по словам специалистов управления, заражаются туберкулезом от взрослых, которые заболели недавно и ещё не успели излечиться, а также от тех, кто болеет туберкулезом и состоит на диспансерном учёте у врача фтизиатра, но халатно относится к своему здоровью. А также зачастую дети заражаются от взрослых больных с открытой формой туберкулеза, не состоящих на учёте и не знающих о своём заболевании.

- В 70 процентах случаев туберкулез выявляется случайно, при флюорографическом обследовании. Но у 50 процентов больных болезнь протекает бессимптомно, то есть больные чувствуют себя здоровыми и к врачам не обращаются, - отметил специалист.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое передается от больного туберкулезом человека здоровым лицам при разговоре, кашле, чихании, общем пользовании предметами обихода (стакан, полотенце и т.д.). Один больной активной формой туберкулеза за год может заразить 10-15 человек. Поэтому люди должны бороться с туберкулезом ежедневно.

Профилактика туберкулеза
Предупреждение начинается с детского возраста. Всем здоровым детям в роддоме, а также первоклассникам в возрасте шести-семи лет (при отрицательном результате реакции Манту 2ТЕ) делают прививку от туберкулеза БЦЖ в школах.

Признаки заболевания
• Периодический, умеренный кашель более двух недель.
• Периодический подъем температуры тела до 37-37,5 °.
• Появление умеренной одышки.
• Похудение.
• Снижение активности.
• Ночная потливость.
• Слабость.
• Быстрая утомляемость.

Риск развития активного туберкулеза значительно возрастает при длительных и регулярных контактах с туберкулезным больным, особенно при совместном проживании. Здоровые люди, оказавшиеся в такой ситуации, попадают в категорию «контактные по туберкулезу» и должны как можно скорее обследоваться у фтизиатра. Сам больной туберкулезом и его родственники не должны рассматривать временную изоляцию детей как жизненную трагедию.

В Мангистауской области функционируют детские организации санаторного типа: одна школа-интернат и один санаторный детский сад в Актау. В этих учреждениях проводится оздоровление детей, дети обеспечиваются полноценным питанием, осуществляется дошкольное и школьное образование.
В селе Курык Каракиянского района расположен санаторный школа-интернат на 300 мест. Лечение детей в санатории проводится по протоколам Всемирной организации здравоохранения: стандартная химиотерапия для локальных форм туберкулеза, лечение сопутствующих хронических заболеваний, химиопрофилактика для тубинфицированных и комплекс общих лечебно-оздоровительных профилактических мероприятий. В санатории организовано пятиразовое полноценное питание, богатое витаминами и белками; учитывается обязательный расчет калорийности продуктов. Проводятся учебно-воспитательные и развлекательные мероприятия. Активно ведется работа со спонсорами.

Рациональное питание является одним из обязательных составных частей комплексной терапии при лечении туберкулеза. Туберкулезу не будет места в организме ваших детей, если они будет полноценно питаться разнообразными продуктами, богатыми витаминами и микроэлементами. Употреблять белковую пищу (мясо, рыбу и курицу, яйца), а также молочнокислые продукты, особенно сливочное масло, молоко и творог. Овощи и фрукты помогают выводить из организма токсины. Трудно переоценить пользу кураги, изюма и меда. В зимний период, когда естественных фруктов и овощей не хватает, детям помогают комплексные витамины.

- Основной и пока единственный метод выявления малых форм туберкулеза — это ФГ (флюорографическое обследование органов грудной клетки), - напоминает Алтынбек Нариман.

Главный специалист отдела управления рекомендуют своевременно и ежегодно проходить флюорографическое обследование, не отказываться от проведения диагностических проб Манту, Диаскинтеста.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:24
Ну вот. Нам и коронавирус не нужен. Своих зараз хватает.
 
 

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