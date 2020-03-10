В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады

В рамках республиканской патриотической акции «75 дней до Победы» на железнодорожном вокзале Мангистау прошло вручение копии боевого знамени победы 74-ой отдельной стрелковой бригады.В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Актауского гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» и руководство города. По прибытии поезда из столицы страны копию боевого знамени вручили в руки начальнику гарнизона полковнику Мурату Арапбаеву.- Сегодня мы встретили боевое знамя 74-ой отдельной морской стрелковой бригады, которую доверили нам как единственную бригаду морской пехоты в нашей стране. Боевой путь 74-ой отдельной морской стрелковой бригады был очень славным и значимым в победе над нацизмом. Патриоты нашей Родины обязаны сохранить память о тех днях, донести до внуков память о труде наших отцов и дедов, и о подвигах, которые совершались во время войны, - сказал начальник гарнизона Мурат Арапбаев.Для справки:Знаменитая бригада была сформирована в октябре 1941 года в Актобе. Основу этого подразделения составили выпускники Кронштадтского высшего военно-морского училища имени Фрунзе, эвакуированного в начале войны в Астрахани. Кроме того, сюда прибыли около тысячи моряков Каспийской флотилии, ряды которых пополнили еще две тысячи добровольцев-казахстанцев. Уже в конце октября 1941 года 74-я отдельная морская бригада прибыла под Москву в район села Белый Раст. В боях под Москвой бригада была включена в состав войск Московской зоны обороны. На обелиске на Волоколамском шоссе близ Москвы в числе морских бригад, сражавшихся за Москву, указана и 74-я отдельная морская стрелковая бригада. В память о бессмертном подвиге воинов 74-й отдельной морской стрелковой бригады на здании средней школы № 14 Актобе установлена мемориальная доска.