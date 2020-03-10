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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:34

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В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады

На перроне железнодорожного вокзала Мангистау сегодня, 10 марта, торжественно встретили копию боевого знамени победы 74-ой отдельной стрелковой бригады. Историческая реликвия была передана военнослужащим Актауского гарнизона в рамках республиканской военно-патриотической эстафеты «75 дней до Победы».

Фото пресс-службы управления командующего войсками регионального командования «Запад»
В рамках республиканской патриотической акции «75 дней до Победы» на железнодорожном вокзале Мангистау прошло вручение копии боевого знамени победы 74-ой отдельной стрелковой бригады.

В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады


В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады


В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Актауского гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» и руководство города. По прибытии поезда из столицы страны копию боевого знамени вручили в руки начальнику гарнизона полковнику Мурату Арапбаеву.

- Сегодня мы встретили боевое знамя 74-ой отдельной морской стрелковой бригады, которую доверили нам как единственную бригаду морской пехоты в нашей стране. Боевой путь 74-ой отдельной морской стрелковой бригады был очень славным и значимым в победе над нацизмом. Патриоты нашей Родины обязаны сохранить память о тех днях, донести до внуков память о труде наших отцов и дедов, и о подвигах, которые совершались во время войны, - сказал начальник гарнизона Мурат Арапбаев.

В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады


В Актау прибыла копия боевого знамени 74-ой отдельной стрелковой бригады


Для справки:
Знаменитая бригада была сформирована в октябре 1941 года в Актобе. Основу этого подразделения составили выпускники Кронштадтского высшего военно-морского училища имени Фрунзе, эвакуированного в начале войны в Астрахани. Кроме того, сюда прибыли около тысячи моряков Каспийской флотилии, ряды которых пополнили еще две тысячи добровольцев-казахстанцев. Уже в конце октября 1941 года 74-я отдельная морская бригада прибыла под Москву в район села Белый Раст. В боях под Москвой бригада была включена в состав войск Московской зоны обороны. На обелиске на Волоколамском шоссе близ Москвы в числе морских бригад, сражавшихся за Москву, указана и 74-я отдельная морская стрелковая бригада. В память о бессмертном подвиге воинов 74-й отдельной морской стрелковой бригады на здании средней школы № 14 Актобе установлена мемориальная доска.



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