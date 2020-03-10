Какие мероприятия ждут мангистаусцев в честь празднования Амала

Комплекс Отпан. Фото автора из архива Lada.kz
Старт торжествам даст турнир по конным национальным спортивным играм – кокпар и аударыспак, которые начнутся 13 марта в 16:00.
В 18:30 мероприятия продолжатся театрализованным представлением с участием артистов и коллективов Мангистауской области.
В 20:00 зажжётся Огонь единства.
В 20:30 будет дан салют в честь праздновании Амала.
В 21:00 гости праздника смогут посмотреть кинокартину «Ерқармыс».
В 22:00 состоится вечер музыки жыр-терме.
На следующий день, 14 марта, в 8:00 будет проведён обряд көрісу.
В 10:00 начнутся национальные спортивные состязания по қазақша күрес, арқан тартыс, қошқар көтеру, садақ ату.
В 11:00 мангистаусцев поздравит аким области Серикбай Трумов.
В 11:30 будет показан праздничный концерт творческих коллективов региона.
В 12:00 гостей на праздничный дастархан пригласят хозяева юрт.
В 14:00 торжества продолжатся на набережной Актау, здесь пройдут театрализованное представление, концерт и будет дан праздничный салют.
В 18:30 мероприятия продолжатся театрализованным представлением с участием артистов и коллективов Мангистауской области.
В 20:00 зажжётся Огонь единства.
В 20:30 будет дан салют в честь праздновании Амала.
В 21:00 гости праздника смогут посмотреть кинокартину «Ерқармыс».
В 22:00 состоится вечер музыки жыр-терме.
На следующий день, 14 марта, в 8:00 будет проведён обряд көрісу.
В 10:00 начнутся национальные спортивные состязания по қазақша күрес, арқан тартыс, қошқар көтеру, садақ ату.
В 11:00 мангистаусцев поздравит аким области Серикбай Трумов.
В 11:30 будет показан праздничный концерт творческих коллективов региона.
В 12:00 гостей на праздничный дастархан пригласят хозяева юрт.
В 14:00 торжества продолжатся на набережной Актау, здесь пройдут театрализованное представление, концерт и будет дан праздничный салют.
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