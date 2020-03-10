Какие мероприятия ждут мангистаусцев в честь празднования Амала

Комплекс Отпан. Фото автора из архива Lada.kz

Старт торжествам даст турнир по конным национальным спортивным играм – кокпар и аударыспак, которые начнутся 13 марта в 16:00.



В 18:30 мероприятия продолжатся театрализованным представлением с участием артистов и коллективов Мангистауской области.



В 20:00 зажжётся Огонь единства.



В 20:30 будет дан салют в честь праздновании Амала.



В 21:00 гости праздника смогут посмотреть кинокартину «Ерқармыс».



В 22:00 состоится вечер музыки жыр-терме.



На следующий день, 14 марта, в 8:00 будет проведён обряд көрісу.



В 10:00 начнутся национальные спортивные состязания по қазақша күрес, арқан тартыс, қошқар көтеру, садақ ату.



В 11:00 мангистаусцев поздравит аким области Серикбай Трумов.



В 11:30 будет показан праздничный концерт творческих коллективов региона.



В 12:00 гостей на праздничный дастархан пригласят хозяева юрт.



В 14:00 торжества продолжатся на набережной Актау, здесь пройдут театрализованное представление, концерт и будет дан праздничный салют.