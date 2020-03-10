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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 5

Какие мероприятия ждут мангистаусцев в честь празднования Амала

На территории историко-культурного комплекса Отпантау традиционно пройдут торжества, посвященные празднованию Амала. Мероприятия будут проводиться в течение двух дней – 13 и 14 марта.

Комплекс Отпан. Фото автора из архива Lada.kz
Старт торжествам даст турнир по конным национальным спортивным играм – кокпар и аударыспак, которые начнутся 13 марта в 16:00.

В 18:30 мероприятия продолжатся театрализованным представлением с участием артистов и коллективов Мангистауской области.

В 20:00 зажжётся Огонь единства.

В 20:30 будет дан салют в честь праздновании Амала.

В 21:00 гости праздника смогут посмотреть кинокартину «Ерқармыс».

В 22:00 состоится вечер музыки жыр-терме.

На следующий день, 14 марта, в 8:00 будет проведён обряд көрісу.

В 10:00 начнутся национальные спортивные состязания по қазақша күрес, арқан тартыс, қошқар көтеру, садақ ату.

В 11:00 мангистаусцев поздравит аким области Серикбай Трумов.

В 11:30 будет показан праздничный концерт творческих коллективов региона.

В 12:00 гостей на праздничный дастархан пригласят хозяева юрт.

В 14:00 торжества продолжатся на набережной Актау, здесь пройдут театрализованное представление, концерт и будет дан праздничный салют.



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