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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 502

В Мангистау за последние четыре года объём инвестиций вырос на 37 процентов

Рост объёма инвестиций обеспечен как за счёт действующих предприятий горнодобывающего, обрабатывающего, сервисного сектора, так и за счет реализации крупных проектов «Aktau Tourism Resort Hotel», ТОО «MangystauOilRefining», паромного комплекса Курык и других. Об этом сообщил заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай во время брифинга в «Центре Общественных Коммуникаций».

Фото Центра общественных коммуникаций
По данным Нурдаулета Килыбая, в 2019 году в Мангистау объём инвестиций в основной капитал составил 556,2 миллиарда тенге, что на семь процентов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

В 2019 году в области была запланирована реализация 13 инвестиционных проектов на сумму 31,6 миллиарда тенге. Но полностью запущены были четыре проекта на общую сумму 10,3 миллиарда тенге с созданием 353 рабочих мест.

- Строительство ветряной электростанции мощностью 5 МВт в Тупкараганском районе реализовала компания ТОО «Бест Групп». Стоимость проекта составила 782 миллиона тенге с созданием 12 рабочих мест. Проект запущен в июне 2019 года. Производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии запустило ТОО «SatexChemie». Стоимость проекта составила 194 миллиона тенге с созданием 25 рабочих мест. Объект был запущен в мае 2019 года. Швейная фабрика появилась в декабре 2019 года в Мунайлинском районе, благодаря компании ТОО «Жанарыс». Её стоимость составила 350 миллионов тенге. Также реализован проект «Строительство и эксплуатация ветроэнергетической станции мощностью 43,6 МВт» в Тупкараганском районе. Компания ТОО «СП «KТ Редкометальная компания» потратила на это 9 миллиардов тенге, было создано 16 рабочих мест.

- В связи с определёнными техническими вопросами самих заявителей по оставшимся девяти проектам было принято решение об их переносе на 2020 год. В данное время все работы по девяти проектам завершены более чем на 70 процентов. Все 13 проектов являются частными инвестиционными и вложениями самих заявителей,- сказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, что в мае 2019 года с участием премьер-министра РК Аскара Мамина дан старт строительству многофункционального туристско-гостиничного комплекса «Aktau Resort Hotel» в Актау, реализуемого турецкими инвесторами компании «Sembol Construction and Engineering».

- В настоящее время по данному проекту активно ведутся строительно-монтажные работы. Запуск первого этапа объекта запланирован на июнь 2020 года, и он будет включать в себя подогреваемый бассейн, аквапарк, футбольное поле, теннисный корт. Проект на первом этапе будет реализован на 15 гектарах земли с протяженностью участка вдоль береговой линии. Туристический комплекс будет состоять из гостиничного комплекса на 500 номеров, в котором будет конгресс-центр, рестораны, СПА, пляжный клуб, индивидуальные виллы, зона лагуны и зона отдыха, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Одновременно ведётся работа по подготовке кадров с последующим трудоустройством в отель. До мая запланировано обучение 1200 человек.

- Из них в настоящее время свыше 800 человек завершили обучение, а также планируется прохождение практики в передовых туристических городах - Анталья и Дубай - свыше 100 человек, - отметил Нурдаулет Килыбай.



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