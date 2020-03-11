В ТОО «Caspian Oil Trans» прокомментировали конфликт с прокладкой нефтетрубопровода под железнодорожными путями

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Проект на миллион тонн
По данным сайта Inbusiness.kz, проект, который реализует ТОО «Caspian Oil Trans», – это приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом для транспортировки очищенной нефти в промышленной зоне Актау. Трубопровод длиной 20 километров и пропускной способностью до одного миллиона тонн в год соединяет два значимых объекта нефтегазовой промышленности Актау – битумный завод ТОО «СП «CASPI BITUM» и головную нефтеперекачивающую станцию «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».
По первоначальному проекту трубопровод пересекал несколько железнодорожных путей. Заказчик строительства нефтепровода, как это предусмотрено законом, запросил у владельца железнодорожных путей разрешение на пересечение этих железнодорожных путей и технические условия. Такое разрешение было получено. Однако, когда нефтепровод был уже построен, владелец железнодорожных путей отказался от ранее выданного разрешения. Между владельцем нефтепровода и владельцем железнодорожных путей возник судебный спор. Решениями судов первой и апелляционной инстанций было предписано демонтировать нефтепровод в части пересечения железнодорожных путей и привести все в первоначальный вид. Решения судов были полностью исполнены владельцем нефтепровода. Более того, во избежание дальнейшего конфликта нефтепровод построили в обход, и в настоящее время никаких железнодорожных путей, принадлежащих вышеуказанному владельцу, он не пересекает. Одновременно с этим решения судов первой и апелляционной инстанций были обжалованы ТОО «Caspian Oil Trans» в Верховном суде РК, который нашел основания для пересмотра данных решений. В настоящее время данное дело находится на рассмотрении кассационной инстанции Верховного суда, которая должна поставить в этом деле точку.
Разрешения получены, но оппонент не сдается
Владелец железнодорожных путей продолжает предъявлять обвинения владельцу нефтепровода. В их числе – «нарушение технических норм» и «угроза экологии».
Однако в ТОО «Caspian Oil Trans» заверяют: все необходимые экспертизы пройдены, все предусмотренные законодательством разрешения получены.
Строительство таких объектов, как нефтепроводы, находится под строжайшим контролем соответствующих государственных органов, причем контроль осуществляется не только на стадии строительства, но и на стадиях проектирования, разработки, документооборота по проекту. Каждый этап строго регламентирован, на каждом – десятки проверок и согласований. Земельный участок под строительство объекта ТОО «Caspian Oil Trans» получило в установленном законодательством порядке.
Строительство нефтепровода осуществлялось на основании рабочего проекта, который получил положительное заключение государственной экспертизы, его выдало РГП «Госэкспертиза». Экспертизой установлено: проект соответствует всем требованиям технических норм и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Это же подтверждают организации, осуществлявшие авторский и технический надзор за строительством нефтепровода. Построенный объект полностью соответствует всем применимым СНиПам и другим государственным нормативам. На это у компании есть соответствующие подтверждающие документы. Право собственности на построенный и введенный в эксплуатацию объект «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом» зарегистрировано, как это установлено законом.
- Никакие технологические нормы и правила, а также никакие правила промышленной безопасности при строительстве нефтепровода нарушены не были. И никто никакие технические нормы и стандарты не корректировал. Публикации в СМИ, содержащие недостоверные сведения такого рода, не имеют под собой оснований и, по сути, являются распространением ложных сведений, – комментируют в компании «Caspian Oil Trans».
Также недостоверна распространяемая информация о том, что построенный нефтепровод «угрожает» экологии и здоровью жителей города Актау, так как проходит рядом с каналом забора воды из Каспия. В этой части также получены все соответствующие согласования, сделаны экспертизы и получены все необходимые разрешения.
- Техническими нормативами, экологическими и санитарно-эпидемиологическими стандартами допускается размещение нефтепровода, если такой нефтепровод достаточно отдален от точки водозабора. Это требование было соблюдено. С учетом выполнения всех необходимых мероприятий и соблюдения стандартов строительства, нефтепровод не является угрозой ни экологии, ни жителям, – комментируют в «Caspian Oil Trans».
В компании причину возникновения конфликта видят в том, что нефтепровод уменьшит объем перевозок нефти по железнодорожным путям, и это лишит владельца железнодорожных путей монопольного дохода от этого вида деятельности. Именно поэтому компания – владелец железнодорожных путей в свое время изменила решение и, по сути, запретила строить нефтепровод под железнодорожными путями. И сейчас, когда нефтепровод все же построен, причем в обход железной дороги, продолжает обвинять конкурента, несмотря на то, что объект был построен согласно выданным экспертизам и разрешениям.
Больше нефти, больше плюсов
Между тем, проект ПСП с нефтепроводом экономически выгоден для всего региона в целом и для компаний, работающих в нефтяной отрасли и сопутствующих сферах – в частности. Его эксплуатация позволит значительно увеличить доходную часть участников рынка нефти и нефтепродуктов и, как следствие, приведет к значительному росту налоговых и иных поступлений в государственный бюджет, а также послужит стимулом дальнейшего развития экспортного и транзитного потенциала Казахстана. Этот объект транспортной инфраструктуры, помимо линейной части, включает в себя более 150 объектов коммуникаций – водопроводы, нефтепроводы, газопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные пути. Он предполагает создание дополнительных рабочих мест для компаний, которые будут работать на перекачивающих станциях, и для смежных компаний, обслуживающих этот трубопровод. Причем в рамках проекта смонтировано и будет использоваться высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, а это потребует привлечение квалифицированного персонала. Бонус получит и государство: на объекте предполагается более глубокая цифровизация технологических процессов, и это даст государственным органам возможность участвовать и контролировать практически все аспекты транспортировки нефти.
Транспорт для нефти: какой вид безопаснее
Мангистауская область является одним из ведущих нефтедобывающих регионов Казахстана, здесь разрабатываются десятки месторождений, в Актау работают нефтяные терминалы, морской порт. Раньше вся нефть в регионе перевозилась железнодорожным транспортом в нефтеналивных цистернах. Этот вид транспорта считается наиболее опасным для перевозки нефти и нефтепродуктов: высоки риски розлива, опрокидывания цистерн, пожаров. Чрезвычайные ситуации подобного рода наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Кроме того, нефть и нефтепродукты имеют свойство испаряться, что негативно сказывается на здоровье людей и также влияет на экологию. Трубопроводный транспорт признан альтернативным видом транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Использование трубопровода более безопасно с точки зрения экологии: отсутствует испарение нефти в воздух, трубопровод скрыт под землей, поэтому риск замерзания зимой и перегрева летом отсутствует. При транспортировке нефти и нефтепродуктов цистернами возникают и коммерческие риски: из-за ЧС (которые описаны выше, и они на железной дороге нередки) компании несут финансовые потери. Кроме того, постоянно сталкиваются с потерями и недостачей из-за того, что железнодорожные пути всегда проходят вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог. Трубопроводный транспорт позволяет такие риски избежать.
На сайте Inbusiness.kz отмечается, что в Мангистауской области по трубам перекачивается до 95 процентов всей добытой нефти, в некоторых областях Казахстана этот показатель доходит до 100 процентов.
По данным сайта Inbusiness.kz, проект, который реализует ТОО «Caspian Oil Trans», – это приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом для транспортировки очищенной нефти в промышленной зоне Актау. Трубопровод длиной 20 километров и пропускной способностью до одного миллиона тонн в год соединяет два значимых объекта нефтегазовой промышленности Актау – битумный завод ТОО «СП «CASPI BITUM» и головную нефтеперекачивающую станцию «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».
По первоначальному проекту трубопровод пересекал несколько железнодорожных путей. Заказчик строительства нефтепровода, как это предусмотрено законом, запросил у владельца железнодорожных путей разрешение на пересечение этих железнодорожных путей и технические условия. Такое разрешение было получено. Однако, когда нефтепровод был уже построен, владелец железнодорожных путей отказался от ранее выданного разрешения. Между владельцем нефтепровода и владельцем железнодорожных путей возник судебный спор. Решениями судов первой и апелляционной инстанций было предписано демонтировать нефтепровод в части пересечения железнодорожных путей и привести все в первоначальный вид. Решения судов были полностью исполнены владельцем нефтепровода. Более того, во избежание дальнейшего конфликта нефтепровод построили в обход, и в настоящее время никаких железнодорожных путей, принадлежащих вышеуказанному владельцу, он не пересекает. Одновременно с этим решения судов первой и апелляционной инстанций были обжалованы ТОО «Caspian Oil Trans» в Верховном суде РК, который нашел основания для пересмотра данных решений. В настоящее время данное дело находится на рассмотрении кассационной инстанции Верховного суда, которая должна поставить в этом деле точку.
Разрешения получены, но оппонент не сдается
Владелец железнодорожных путей продолжает предъявлять обвинения владельцу нефтепровода. В их числе – «нарушение технических норм» и «угроза экологии».
Однако в ТОО «Caspian Oil Trans» заверяют: все необходимые экспертизы пройдены, все предусмотренные законодательством разрешения получены.
Строительство таких объектов, как нефтепроводы, находится под строжайшим контролем соответствующих государственных органов, причем контроль осуществляется не только на стадии строительства, но и на стадиях проектирования, разработки, документооборота по проекту. Каждый этап строго регламентирован, на каждом – десятки проверок и согласований. Земельный участок под строительство объекта ТОО «Caspian Oil Trans» получило в установленном законодательством порядке.
Строительство нефтепровода осуществлялось на основании рабочего проекта, который получил положительное заключение государственной экспертизы, его выдало РГП «Госэкспертиза». Экспертизой установлено: проект соответствует всем требованиям технических норм и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Это же подтверждают организации, осуществлявшие авторский и технический надзор за строительством нефтепровода. Построенный объект полностью соответствует всем применимым СНиПам и другим государственным нормативам. На это у компании есть соответствующие подтверждающие документы. Право собственности на построенный и введенный в эксплуатацию объект «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом» зарегистрировано, как это установлено законом.
- Никакие технологические нормы и правила, а также никакие правила промышленной безопасности при строительстве нефтепровода нарушены не были. И никто никакие технические нормы и стандарты не корректировал. Публикации в СМИ, содержащие недостоверные сведения такого рода, не имеют под собой оснований и, по сути, являются распространением ложных сведений, – комментируют в компании «Caspian Oil Trans».
Также недостоверна распространяемая информация о том, что построенный нефтепровод «угрожает» экологии и здоровью жителей города Актау, так как проходит рядом с каналом забора воды из Каспия. В этой части также получены все соответствующие согласования, сделаны экспертизы и получены все необходимые разрешения.
- Техническими нормативами, экологическими и санитарно-эпидемиологическими стандартами допускается размещение нефтепровода, если такой нефтепровод достаточно отдален от точки водозабора. Это требование было соблюдено. С учетом выполнения всех необходимых мероприятий и соблюдения стандартов строительства, нефтепровод не является угрозой ни экологии, ни жителям, – комментируют в «Caspian Oil Trans».
В компании причину возникновения конфликта видят в том, что нефтепровод уменьшит объем перевозок нефти по железнодорожным путям, и это лишит владельца железнодорожных путей монопольного дохода от этого вида деятельности. Именно поэтому компания – владелец железнодорожных путей в свое время изменила решение и, по сути, запретила строить нефтепровод под железнодорожными путями. И сейчас, когда нефтепровод все же построен, причем в обход железной дороги, продолжает обвинять конкурента, несмотря на то, что объект был построен согласно выданным экспертизам и разрешениям.
Больше нефти, больше плюсов
Между тем, проект ПСП с нефтепроводом экономически выгоден для всего региона в целом и для компаний, работающих в нефтяной отрасли и сопутствующих сферах – в частности. Его эксплуатация позволит значительно увеличить доходную часть участников рынка нефти и нефтепродуктов и, как следствие, приведет к значительному росту налоговых и иных поступлений в государственный бюджет, а также послужит стимулом дальнейшего развития экспортного и транзитного потенциала Казахстана. Этот объект транспортной инфраструктуры, помимо линейной части, включает в себя более 150 объектов коммуникаций – водопроводы, нефтепроводы, газопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные пути. Он предполагает создание дополнительных рабочих мест для компаний, которые будут работать на перекачивающих станциях, и для смежных компаний, обслуживающих этот трубопровод. Причем в рамках проекта смонтировано и будет использоваться высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, а это потребует привлечение квалифицированного персонала. Бонус получит и государство: на объекте предполагается более глубокая цифровизация технологических процессов, и это даст государственным органам возможность участвовать и контролировать практически все аспекты транспортировки нефти.
Транспорт для нефти: какой вид безопаснее
Мангистауская область является одним из ведущих нефтедобывающих регионов Казахстана, здесь разрабатываются десятки месторождений, в Актау работают нефтяные терминалы, морской порт. Раньше вся нефть в регионе перевозилась железнодорожным транспортом в нефтеналивных цистернах. Этот вид транспорта считается наиболее опасным для перевозки нефти и нефтепродуктов: высоки риски розлива, опрокидывания цистерн, пожаров. Чрезвычайные ситуации подобного рода наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Кроме того, нефть и нефтепродукты имеют свойство испаряться, что негативно сказывается на здоровье людей и также влияет на экологию. Трубопроводный транспорт признан альтернативным видом транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Использование трубопровода более безопасно с точки зрения экологии: отсутствует испарение нефти в воздух, трубопровод скрыт под землей, поэтому риск замерзания зимой и перегрева летом отсутствует. При транспортировке нефти и нефтепродуктов цистернами возникают и коммерческие риски: из-за ЧС (которые описаны выше, и они на железной дороге нередки) компании несут финансовые потери. Кроме того, постоянно сталкиваются с потерями и недостачей из-за того, что железнодорожные пути всегда проходят вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог. Трубопроводный транспорт позволяет такие риски избежать.
На сайте Inbusiness.kz отмечается, что в Мангистауской области по трубам перекачивается до 95 процентов всей добытой нефти, в некоторых областях Казахстана этот показатель доходит до 100 процентов.