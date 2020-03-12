Озеленением в Актау в этом году займется общество поддержки инвалидов

Фото из архива Lada.kz
Результаты конкурса на озеленение в Актау стали известны 2 марта.
Победителем стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зеленых насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге.
- В данный момент между организацией и городским отделом жилищно-коммунального хозяйства заключается договор, - добавили в пресс-службе акима города.
ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», как отметили в городском акимате, в прошлом году занималось украшением города к новогодним праздникам.
В прошлом году они также занимались содержанием зеленых насаждений города.
На сайте сервиса Statnet сообщается, что общественное объединение было зарегистрировано в октябре 2017 года.
Директором предприятия является Амандурды Клычбаев. Общественное объединение не состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.
Напомним, на озеленительные работы исполнительным органом города было выделено почти 795 миллионов тенге.
По данным технической спецификации, организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев (айлант, ясень, акация, кельрейтерия, софора, туя и др.), 4000 погонных метров саженцев кустарников (бирючина, лох, шиповник и др.) и 357 тысяч однолетних цветов.
В обязанности озеленителей также входят посадка двух тысяч квадратных метров саженцев роз и посев пяти тысяч квадратных метров газона.
Победителем стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зеленых насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге.
- В данный момент между организацией и городским отделом жилищно-коммунального хозяйства заключается договор, - добавили в пресс-службе акима города.
ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», как отметили в городском акимате, в прошлом году занималось украшением города к новогодним праздникам.
В прошлом году они также занимались содержанием зеленых насаждений города.
На сайте сервиса Statnet сообщается, что общественное объединение было зарегистрировано в октябре 2017 года.
Директором предприятия является Амандурды Клычбаев. Общественное объединение не состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.
Напомним, на озеленительные работы исполнительным органом города было выделено почти 795 миллионов тенге.
По данным технической спецификации, организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев (айлант, ясень, акация, кельрейтерия, софора, туя и др.), 4000 погонных метров саженцев кустарников (бирючина, лох, шиповник и др.) и 357 тысяч однолетних цветов.
В обязанности озеленителей также входят посадка двух тысяч квадратных метров саженцев роз и посев пяти тысяч квадратных метров газона.