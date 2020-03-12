«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 394.6 KZT
  • €1 = 446.02 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 433

Озеленением в Актау в этом году займется общество поддержки инвалидов

Тендер на озеленение выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива Lada.kz
Результаты конкурса на озеленение в Актау стали известны 2 марта.

Победителем стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зеленых насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге.

- В данный момент между организацией и городским отделом жилищно-коммунального хозяйства заключается договор, - добавили в пресс-службе акима города.

ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», как отметили в городском акимате, в прошлом году занималось украшением города к новогодним праздникам.

В прошлом году они также занимались содержанием зеленых насаждений города.

На сайте сервиса Statnet сообщается, что общественное объединение было зарегистрировано в октябре 2017 года.

Директором предприятия является Амандурды Клычбаев. Общественное объединение не состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.

Напомним, на озеленительные работы исполнительным органом города было выделено почти 795 миллионов тенге.

По данным технической спецификации, организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев (айлант, ясень, акация, кельрейтерия, софора, туя и др.), 4000 погонных метров саженцев кустарников (бирючина, лох, шиповник и др.) и 357 тысяч однолетних цветов.

В обязанности озеленителей также входят посадка двух тысяч квадратных метров саженцев роз и посев пяти тысяч квадратных метров газона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 12:58
Никак от инвалидизации озеленения акимат не уходит.
Наверное у этих организаций мощный автопарк водовозов, биологи, агрономы?
А ли как? uhmylka
А правоохранителям это не интересно?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 n92 (Посетители) Сегодня, 12:45
каждый год выделяют 700-800 млн...а толку то? наоборот все хуже и хуже...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 12:35
Geredot,
Директором предприятия является Амандурды Клычбаев...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Geredot (Посетители) Сегодня, 12:33
интересно, там опять будет Абай Кожабаев?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
уехавший (Посетители) Сегодня, 12:18
Не так надо считать, кто сколько должны посадить деревьев, надо считать сколько движимости и не движимости появилось за год у руководителей общества поддержки инвалидов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 Kuba Zhanibekov 308 (Посетители) Сегодня, 12:12
Уничтожением зеленых насаждений заимутся эти горе ботаники каждый год.Ничего хорошего за последние годы мы не видим!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Ingul
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:04
А когда нормальные работать будут???
Я ничего не имею против людей с ограничеными возможностями, Но все же понимают, почему с таким упорством осваивают этот бюджет такие шарашки! Это элементарный уход от налогов и других выплат... И главное никто не проверяет! kill
Отсюда и полная ж ... с озеленением и с поливом. Ну АЛГА тогда, ага.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика