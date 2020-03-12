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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 1095

Чиновника-чемпиона из Мангистау восстановили в должности

Нурбек Карабалаев вернулся к своей должности руководителя управления физической культуры и спорта региона. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото автора из архива «Лады»
С подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями Нурбека Карабалаева сняли все обвинения.

- Со вчерашнего дня он восстановлен в прежней должности - главы облспорта. Правоохранительные органы сняли с него обвинения, - сообщил Самат Сулей, пресс-секретарь акима Мангистау.


Напомним, что Нурбек Карабалаев возглавил управление физической культуры и спорта Мангистауской области в ноябре 2017 года.

Трудовой путь начал в 2006 году с военной службы в департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области.

С 2013 по 2017 годы был руководителем профессионально-спортивного клуба «NAIZA FIGHTER».

С января по ноябрь 2017 года работал главным специалистом управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2019 году руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области задержали по подозрению в получении взятки.

В Сети сразу же началась акция в поддержку задержанного Нурбека Карабалаева.

Подробности задержания Нурбека Карабалаева рассказали в Национальном бюро по противодействию коррупции.



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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:00
n92,
потому что есть такое понятие как закон. его задержали по подозрению.
нет в законе такого, что Серика можно задержать, сразу посадить и отрубить голову, а Берика нельзя.
подозрение есть подозрение. это не обвинение и не виновность, которую определяет суд.
в свою очередь Нурбек может подать в суд на тех, кого он считает вниновыными в его задержании или клевете. и опять же, если суд посчитает все доводы основательными, то те люди будут признаны виновными и будут осуждены по соответствующим статьям.

мы всегда жаждем моментального наказания для одних, и сами решаем о невиновности других.
но мы на то и люди а не животные, поэтому должны следовать букве Закона.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 12:43
а те кто его обвинили, посадили в СИЗО ответственность несут? или просто "а, он оказывается невиновен" и все? почему никто не несет ответственность за свои ошибки? посадил незаконно - отсиди такой же срок сам...как вариант
 
 

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