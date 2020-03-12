Чиновника-чемпиона из Мангистау восстановили в должности

- Со вчерашнего дня он восстановлен в прежней должности - главы облспорта. Правоохранительные органы сняли с него обвинения, - сообщил Самат Сулей, пресс-секретарь акима Мангистау.

С подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями Нурбека Карабалаева сняли все обвинения.Напомним, что Нурбек Карабалаев возглавил управление физической культуры и спорта Мангистауской области в ноябре 2017 года.Трудовой путь начал в 2006 году с военной службы в департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области.С 2013 по 2017 годы был руководителем профессионально-спортивного клуба «NAIZA FIGHTER».С января по ноябрь 2017 года работал главным специалистом управления физической культуры и спорта Мангистауской области.В 2019 году руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области задержали по подозрению в получении взятки.В Сети сразу же началась акция в поддержку задержанного Нурбека Карабалаева.Подробности задержания Нурбека Карабалаева рассказали в Национальном бюро по противодействию коррупции.