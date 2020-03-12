Школьники Мангистау выйдут на каникулы в связи с пандемией коронавируса

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Мангистауские школьники выйдут на каникулы из-за пандемии коронавируса.
Ералы Тугжанов, как передает Tengrinews.kz, сделал заявление об отмене занятий для школьников сегодня, 12 марта.
- Выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов, - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.
Ералы Тугжанов, как передает Tengrinews.kz, сделал заявление об отмене занятий для школьников сегодня, 12 марта.
- Выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов, - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.