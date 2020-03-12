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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 2003

Школьники Мангистау выйдут на каникулы в связи с пандемией коронавируса

Ранние каникулы для школьников объявили по всему Казахстану. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра Ералы Тугжанова.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz
Мангистауские школьники выйдут на каникулы из-за пандемии коронавируса.

Ералы Тугжанов, как передает Tengrinews.kz, сделал заявление об отмене занятий для школьников сегодня, 12 марта.

- Выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов, - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.



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Комментарии ( 3 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 13:04
11900,
читайте здесь
 
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11900 (Посетители) Сегодня, 13:01
А дошкольники что? Или зараза на них не распространяется??? Неужели "наконец-то" дошел до нас короновирус?? shock
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 12:46
до этого была такая новость...но потом власти ее опровергли...а теперь объявили ранние каникулы...вы там определитесь уже.
 
 

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