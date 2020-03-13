Полиция Мангистау предупреждает об интернет-мошенничестве

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По информации ведомства, в Мангистау в последнее время участились случаи интернет-мошенничества.
Полицейские на постоянной основе организовывают профилактические мероприятия, а также изготавливают буклеты и раздают горожанам.
Департамент полиции Мангистауской области призывает горожан быть бдительными и никому не доверять свои персональные данные.
Если же вы или ваши близкие всё же стали жертвой мошенников, необходимо написать заявление в полицию и незамедлительно обратиться в банк.
Очевидцев подобных преступлений просьба звонить по номерам: 47-48-02, 47-48-10 или 102.
Полицейские на постоянной основе организовывают профилактические мероприятия, а также изготавливают буклеты и раздают горожанам.
Департамент полиции Мангистауской области призывает горожан быть бдительными и никому не доверять свои персональные данные.
- Помните, коды авторизации – это ваши персональные данные, их не может запросить даже сотрудник банка. Если звонящий представляется сотрудником банка – повесьте трубку и позвоните в банк. Выясните, звонили ли вам оттуда. Никогда не передавайте неизвестным вам людям номера карточек и цифры с оборотной стороны карты, SMS-паролей, счетов и любые другие финансовые данные. С осторожностью используйте сервисы со свободной регистрацией типа OLX, «Крыша», «Колеса», «della.kz» и Instagram. Ими пользуются не только добропорядочные граждане, но и мошенники. При покупке-продаже не соглашайтесь на предоплату. Если приобретаете вещи из другого города, попросите друзей или знакомых, которые живут в этом городе, проверить их, - объяснили в ведомстве.
Если же вы или ваши близкие всё же стали жертвой мошенников, необходимо написать заявление в полицию и незамедлительно обратиться в банк.
Очевидцев подобных преступлений просьба звонить по номерам: 47-48-02, 47-48-10 или 102.
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