Полиция Мангистау предупреждает об интернет-мошенничестве

- Помните, коды авторизации – это ваши персональные данные, их не может запросить даже сотрудник банка. Если звонящий представляется сотрудником банка – повесьте трубку и позвоните в банк. Выясните, звонили ли вам оттуда. Никогда не передавайте неизвестным вам людям номера карточек и цифры с оборотной стороны карты, SMS-паролей, счетов и любые другие финансовые данные. С осторожностью используйте сервисы со свободной регистрацией типа OLX, «Крыша», «Колеса», «della.kz» и Instagram. Ими пользуются не только добропорядочные граждане, но и мошенники. При покупке-продаже не соглашайтесь на предоплату. Если приобретаете вещи из другого города, попросите друзей или знакомых, которые живут в этом городе, проверить их, - объяснили в ведомстве.

По информации ведомства, в Мангистау в последнее время участились случаи интернет-мошенничества.Полицейские на постоянной основе организовывают профилактические мероприятия, а также изготавливают буклеты и раздают горожанам.Департамент полиции Мангистауской области призывает горожан быть бдительными и никому не доверять свои персональные данные.Если же вы или ваши близкие всё же стали жертвой мошенников, необходимо написать заявление в полицию и незамедлительно обратиться в банк.