Ануар Сагымбаев: В Актау могут освободить общежития для карантина по коронавирусу

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На сегодняшний день освобожден один из корпусов противотуберкулезного диспансера, а также областная инфекционная больница.



- Она освобождена полностью, на случай выявления коронавирусной инфекции. Там развернуты дополнительные реанимационные койки. В корпусе противотуберкулезного диспансера есть 280 койко-мест. Пока всего хватает. Кроме того, на случай карантина, исходя из опыта других стран и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, мы освобождаем и не медицинские объекты, это, к примеру, общежития, - сообщил Ануар Сагымбаев.



Глава управления здравоохранения добавил, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом - это самоизоляция.



- В случае обнаружения или подозрения гражданином каких-либо симптомов, либо острых респираторных заболеваний, он должен сознательно принять самоизоляцию. Нужно закрыться у себя дома. Соблюдать личную гигиену. Самое главное - это не маски, а мытье рук, - добавил Ануар Сагымбаев.