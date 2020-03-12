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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:20

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Ануар Сагымбаев: В Актау могут освободить общежития для карантина по коронавирусу

Один из корпусов противотуберкулезного диспансера освобожден для тех, кто прибыл из стран, где установлены заболевшие коронавирусом. Об этом сообщил Ануар Сагымбаев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
На сегодняшний день освобожден один из корпусов противотуберкулезного диспансера, а также областная инфекционная больница.

- Она освобождена полностью, на случай выявления коронавирусной инфекции. Там развернуты дополнительные реанимационные койки. В корпусе противотуберкулезного диспансера есть 280 койко-мест. Пока всего хватает. Кроме того, на случай карантина, исходя из опыта других стран и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, мы освобождаем и не медицинские объекты, это, к примеру, общежития, - сообщил Ануар Сагымбаев.

Глава управления здравоохранения добавил, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом - это самоизоляция.

- В случае обнаружения или подозрения гражданином каких-либо симптомов, либо острых респираторных заболеваний, он должен сознательно принять самоизоляцию. Нужно закрыться у себя дома. Соблюдать личную гигиену. Самое главное - это не маски, а мытье рук, - добавил Ануар Сагымбаев.



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